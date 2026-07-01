Alimentazione e sole: i nutrienti essenziali per una pelle protetta e luminosa

L’abbronzatura perfetta non si ottiene solo con l’esposizione al sole, ma anche con una corretta alimentazione. La pelle riflette ciò che mangiamo e alcuni nutrienti possono aiutare a proteggerla dai danni dei raggi UV, favorendo un incarnato luminoso e uniforme.

La dottoressa Chiara Lecchi, dietista nutrizionista, spiega che nessun alimento può sostituire la protezione solare ma che portare in tavola i cosiddetti ‘sun food’ può rappresentare un valido supporto per il benessere della pelle.

I nutrienti essenziali per la pelle al sole

Per mantenere la pelle in salute durante l’esposizione al sole, è importante includere nella propria dieta una varietà di nutrienti. Tra questi, i carotenoidi come il betacarotene, il licopene e la luteina, svolgono un ruolo fondamentale.

Licopene: lo scudo rosso di pomodori e anguria

Il licopene è un pigmento naturale appartenente alla famiglia dei carotenoidi, responsabile del colore rosso intenso di alimenti come pomodori, anguria, pompelmo rosa e guava. Grazie alla sua potente azione antiossidante, il licopene aiuta a contrastare i radicali liberi prodotti dall’esposizione ai raggi UV, contribuendo a proteggere le cellule cutanee dallo stress ossidativo.

Un aspetto interessante riguarda la biodisponibilità: il licopene viene assorbito meglio dall’organismo quando i pomodori sono cotti e consumati insieme a una fonte di grassi buoni, come l’olio extravergine d’oliva. Via libera, quindi, a passate, sughi e gazpacho.

Luteina: il carotenoide che difende occhi e pelle al sole

Meno nota del betacarotene, la luteina è un carotenoide presente soprattutto nelle verdure a foglia verde, come spinaci, cavolo riccio, bietole e lattuga, ma anche nel tuorlo d’uovo. Conosciuta per il suo ruolo nella salute degli occhi, la luteina contribuisce anche a preservare l’elasticità e l’idratazione della pelle, aiutando a contrastare i danni provocati dai raggi ultravioletti.

Per massimizzarne l’assorbimento, prova ad abbinarla a una piccola quota di grassi sani, come un filo d’olio extravergine d’oliva, l’avocado o una manciata di frutta secca.

Vitamina C e Omega 3: alleati per una pelle tonica ed elastica

La vitamina C è essenziale per la sintesi del collagene, la proteina che contribuisce a mantenere la pelle tonica ed elastica. Inoltre, svolge un’importante funzione antiossidante, aiutando a neutralizzare i radicali liberi generati dall’esposizione solare. Agrumi, kiwi, fragole, peperoni, pomodori e frutti di bosco ne sono particolarmente ricchi.

Gli omega 3 sono acidi grassi essenziali noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Inserirli regolarmente nella dieta può contribuire a mantenere integra la barriera cutanea e a favorire l’idratazione della pelle, particolarmente importante durante i mesi estivi. Le fonti principali sono il pesce azzurro come sardine, sgombro e alici, ma si trovano anche nei semi di lino, semi di chia e noci.

Tre ricette per fare il pieno di nutrienti

La dottoressa Lecchi consiglia di seguire un’alimentazione varia, ricca di frutta e verdura di stagione, grassi buoni e una corretta idratazione. Ecco tre ricette semplici per fare il pieno di nutrienti amici della pelle.

Estratto tropicale

Ingredienti: 1/2 mango, 2 fette di papaya, 1 arancia pelata a vivo. Da frullare e servire con qualche foglia di basilico fresco. La papaya e il mango sono tra i frutti esotici con il più alto tasso di betacarotene. Il basilico aggiunge una nota fresca e una sferzata di oli essenziali antiossidanti.

Da bere freddo di frigorifero con l’aggiunta di 3-4 anacardi pestati nel bicchiere, che forniscono il rame, minerale chiave nel processo di sintesi della melanina.

Poke estiva

Ingredienti: quinoa o bulgur o cous cous, pomodori, anguria, feta o ceci (per una versione vegan), menta fresca, olio extravergine di oliva, semi di lino.

Cuocere il cereale scelto e lasciarlo raffreddare, sarà la base della poke. Unire i pomodori maturi e l’anguria privata dei semi e tagliata a pezzetti. L’abbinamento può sembrare insolito, ma è incredibilmente rinfrescante. Aggiungere la feta sbriciolata o i ceci e una manciata di menta fresca. Condire con l’olio extravergine di oliva e i semi di lino.

Insalatona estiva

Ingredienti: salmone selvaggio, cavolo riccio, lattuga, avocado, mango, mandorle, olio extravergine di oliva, lime.

Cuocere il salmone in padella o al forno o in friggitrice ad aria, adagiarlo su un letto di cavolo riccio e lattuga. Unire l’avocado a fette, cubetti di mango maturo, le mandorle tostate (per un tocco crunchy) e condire con una citronette di olio extravergine di oliva e lime.

Il salmone apporta Omega-3, che mantengono le membrane cellulari elastiche e idratate, impedendo alla pelle di “spellarsi” dopo l’esposizione. Le mandorle sono un’ottima fonte di zinco, magnesio e vitamina E per accelerare la riparazione dei tessuti.

Ricordiamoci, infine, che per mantenere un’abbronzatura luminosa e duratura c’è un altro nutriente fondamentale: l’acqua. Una pelle disidratata si screpola e si desquama, portando via il colore; una pelle idratata trattiene l’oro del sole.