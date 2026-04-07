Partecipa alla meditazione tong-len: sessioni settimanali su Zoom

La pratica del tong-len è un metodo meditativo orientato alla coltivazione della compassione che si esercita accogliendo il dolore proprio e altrui e offrendo intenti positivi. Questo spazio online è pensato per chi desidera integrare una sessione guidata nella propria routine settimanale, senza la necessità di spostarsi o di avere esperienza pregressa. Le riunioni sono pensate per essere inclusive: sia i praticanti esperti sia i principianti troveranno indicazioni chiare su come procedere.

Per facilitare la partecipazione, l’incontro avviene in forma digitale e prevede un breve momento introduttivo, la pratica guidata e una conclusione per eventuali domande o condivisioni. L’approccio è rispettoso dei tempi di ciascuno e incoraggia l’ascolto interiore e la gentilezza verso sé e gli altri. Chi partecipa può aspettarsi un ambiente tranquillo e orientato al sostegno reciproco.

Cos’è il tong-len e come funziona

Il tong-len è spesso descritto come una pratica di scambio: si inspira il dolore o la sofferenza con consapevolezza e si espira una qualità benefica come gentilezza o sollievo. Questa dinamica simbolica aiuta a rompere il circolo dell’evitamento emotivo e a sviluppare empatia attiva. Durante la sessione vengono proposte istruzioni passo dopo passo per guidare la respirazione, l’intenzione e l’uso di immagini mentali semplici, in modo che anche chi non conosce la pratica possa seguirla con facilità.

Dettagli pratici per partecipare

Gli incontri si tengono ogni mercoledì non festivo dalle 19:00 alle 20:00. Per collegarsi usare il link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89270772023?pwd=aMgp2YR05acNw00XmDzVz6rZSTHtM1.1. ID riunione: 892 7077 2026. Codice d’accesso: 132801. Non è richiesta prenotazione: basta entrare al momento stabilito. Consigliamo di collegarsi qualche minuto prima per sistemare l’audio e l’eventuale videocamera, così da iniziare la pratica senza fretta e con la giusta concentrazione.

Requisiti tecnici e consigli

Per una buona esperienza è utile verificare la connessione internet e, se possibile, utilizzare cuffie per migliorare l’ascolto. Selezionare un luogo tranquillo e confortevole, prediligendo una posizione seduta stabile che favorisca una respirazione naturale. Se si preferisce, è possibile disattivare la videocamera e partecipare solo con l’audio: la pratica non richiede presenza visiva obbligatoria, l’importante è mantenere un ambiente rispettoso per tutti i partecipanti.

Cosa aspettarsi durante la sessione

Ogni incontro prevede una breve introduzione teorica sulle intenzioni della pratica, seguita da una guida alla respirazione e alle immagini interiori tipiche del tong-len. La guida può includere pause per l’esperienza personale e momenti di silenzio. Al termine è previsto uno spazio facoltativo per domande o condivisioni, utile per chiarire dubbi e per sentire il supporto della comunità. La durata complessiva è di un’ora, pensata per essere efficace senza risultare impegnativa.

Etichetta e suggerimenti per il gruppo

Per mantenere un clima accogliente si raccomanda puntualità e rispetto dei tempi: spegnere o silenziare i dispositivi e limitare le interruzioni. Le condivisioni finali dovrebbero essere brevi e centrate sull’esperienza personale piuttosto che su consigli terapeutici. Ricordiamo che la sessione non sostituisce un percorso terapeutico professionale, ma può essere un complemento utile per migliorare la regolazione emotiva e il senso di connessione con gli altri.

Benefici attesi e osservazioni finali

Chi pratica regolarmente il tong-len può notare una maggiore capacità di accogliere emozioni difficili, un aumento della compassione verso sé e gli altri e una riduzione dello stress legata alla ruminazione emotiva. Anche pratiche brevi ma costanti contribuiscono a costruire una maggiore resilienza emotiva. La comunità online aiuta a sostenere la pratica, offrendo continuità e uno spazio di confronto.

Se desideri unirti, conserva il link e i codici indicati e collegati all’orario stabilito: la porta è aperta a chiunque voglia approfondire il tong-len in un contesto rispettoso e guidato. Partecipare regolarmente permette di integrare gradualmente la pratica nella vita quotidiana e di osservare i piccoli cambiamenti nel rapporto con sé e con gli altri.