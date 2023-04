La dieta di Julia Roberts: i cibi preferiti dell’attrice

Julia Roberts da trent’anni è indubbiamente tra le attrici più talentuose e amate d’America. Ma non solo. Il suo sorriso ha incantato e incanta fin dagli esordi registi, attori, e pubblico tanto da essere assicurato per milioni di dollari. Ma come si tiene sempre in forma la Roberts? Ecco la sua dieta.

La dieta di Julia Roberts

Sempre bellissima e con un sorriso che continua a far innamorare tutti i suoi fan da circa trent’anni. Julia Roberts, 55 anni, è sempre in perfetta forma con un fisico da far invidia. La Roberts ha sempre curato molto il suo aspetto fisico, senza ricorrere alla chirurgia estetica per correggere i difetti. La prima regola? Una alimentazione sana.

Nella sua cucina non sono ammessi snack salati, merendine e barrette sostitutive dei pasti. Niente junk food: l’ex “Pretty Woman” predilige cibi freschi e bio. E naturalmente tanta frutta e verdura. Al Daily Maily UK ha raccontato di essere molto brava a preparare gustose e sane insalatone. Un piatto perfetto in vista dell’estate.

Fino a qualche tempo fa Julia Roberts seguiva i precetti della dieta Sunday Set-up, prevalentemente a base di frutta e ortaggi, e incominciava a preparare i pasti per tutta la settimana a partire dalla domenica. Infine, Julia beve tantissima acqua e si concede le giuste ore di sonno.

Julia Roberts e l’attività fisica

Julia Roberts preferirebbe allenarsi all’alba con una bella sessione di jogging. Del resto, ama stare all’aria aperta e fare lunghe passeggiate in riva al mare. C’è spazio anche per la palestra con un appuntamento di 90 minuti per 5 volte alla settimana.

Le attività preferite sono pilates, step e yoga. “Il momento migliore per fare sport è all’alba”, aveva detto il suo personal trainer.

Inoltre l’attrice americana ama stare all’aria aperta e soprattutto camminare in riva al mare.