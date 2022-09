Nella dieta chetogenica ci sono cibi concessi e cibi vietati, come in tutti i regimi alimentari. L’obiettivo però è mantenere la quota di carboidrati sotto i 20 grammi netti al giorno. Una volta fissata questa regola, gli elenchi degli alimenti che si possono o non si possono mangiare sono una naturale conseguenza.

Nella pratica infatti, la cheto diet è molto più semplice da seguire di quanto si immagini, soprattutto una volta che si è acquisita bene l’impostazione di base. Ciò che rende l’alimentazione chetogenica appetibile è l’ampia disponibilità di cibi gustosi da consumare senza remore. Vediamo quali sono gli alimenti consentiti e quali quelli vietati.

Tutti gli alimenti vietati nella dieta chetogenica, la lista

In questa disamina su cosa mangiare e cosa non mangiare quando si è in keto diet, è bene partire proprio dalle regole generali.

Che poi, si tratta di una sola regola fondamentale: non consumare più di 20 grammi di carboidrati netti al giorno.

Il vero obiettivo della dieta chetogenica, è minimizzare l’apporto di carboidrati all’organismo, in modo da indurre il processo di chetosi, che porta il corpo a reperire l’energia che gli serve ‘bruciando’ i grassi.

L’eliminazione dei carboidrati aiuta a tenere sotto controllo la fame, e questo significa faticare meno a seguire la dieta.

Non è certo una regola facile da seguire, ma non è impossibile.

A fare da contrappeso alla diminuzione di carboidrati, invece, c’è la possibilità durante la cheto diet, di consumare molti più grassi di altri regimi alimentari. Le proteine, invece, rimangono sotto controllo. Il giusto bilanciamento dei nutrienti però, implica la necessità di rivolgersi a un nutrizionista specializzato.

Gli alimenti e i cibi vietati e consentiti nella dieta chetogenica

Alla luce di questa drastica riduzione dei carboidrati, è possibile stilare la lista degli alimenti vietati quando si segue la dieta chetogenica.

L’elenco che segue non è esaustivo, ma serve a rendere l’idea. Ecco cosa non mangiare in keto diet:

Grano

riso

cereali

farina

pane

pasta

crackers

pizza .

. Zucchero bianco e zucchero di canna

Birra

Patate

Legumi

Miele

Sciroppi di vario genere

Bevande zuccherate e succhi di frutta

Dolci e merendine

Frutta

Per fortuna, la lista degli alimenti consentiti in chetogenica è lunga e consistente. Cosa è possibile mangiare in keto diet senza limiti:

Carne rossa (manzo, maiale)

(manzo, maiale) Carne bianca (pollo, tacchino)

(pollo, tacchino) Pesce, crostacei e molluschi

Uova

Affettati

