Tra i vari allenamenti da fare anche a casa in molti consigliano l’allenamento detto bodyweight, o anche a corpo libero, per perdere peso e tornare in forma. Ecco i principali esercizi e benefici.

Allenamento bodyweight a casa: cos’è, esercizi e benefici

L’allenamento bodyweight che sfrutta la forza del nostro peso è il migliore per la salute e per la massa muscolare. Parola di esperti dell’Università di Harvard secondo cui questo è l’allenamento che offre i maggiori benefici per restare o tornare in forma. Con l’allenamento bodyweight non ci sono scuse per non allenarsi in quanto basta muovere il corpo in un certo modo per tonificare, aumentare massa muscolare e favorire il benessere emotivo. Il tutto, peraltro, con un rischio di infortuni ridotto al minimo.

Per ottenere benefici e risultati evidenti questo tipo di allenamento va praticato: 3 o 4 volte alla settimana, dato che si può fare liberamente a casa non ci sono scuse! Il bodyweight infatti si basa su esercizi specifici a corpo libero, senza i tradizionali attrezzi che si usano in altre discipline ma utilizzando e facendo affidamento solo sulle proprie forze: un modo semplice ed economico per allenarsi e mantenersi in forma e in salute.

Ma perché praticarlo? Ecco i benefici principali di fare allenamento bodyweight:

Ti puoi allenare ovunque, in casa, in giardino, ecc. e quotidianamente;

costi pari a zero relativi alla pratica stessa;

perdita di peso;

riduzione del rischio di strappi muscolari o la formazione di ernie del disco;

tonificazione e rafforzamento muscolare;

riduzione di disturbi come la cellulite o la ritenzione idrica;

aumento dell’elasticità muscolare e della forza reattiva;

miglioramento delle tonicità ed elasticità della cute.

Ecco quali sono gli esercizi principali dell’allenamento bodyweight che come detto, può essere praticato ovunque a casa, al parco ma anche in giardino, al mare, quotidianamente. Per questo, le sedute di allenamento non sono mai troppo lunghe anche solo 15-20 minuti.

Si parte con un riscaldamento classico e qualche esercizio di stretching, poi si eseguono i tipici esercizi di bodyweight tra cui gli squat, i piegamenti sulle braccia, salti, e si finisce con stretching e defaticamento per evitare strappi.

Tra gli allenamenti intensi più funzionali e benefici per la salute si annovera l’allenamento bodyweight da poter fare tranquillamente a casa, ovunque. Bastano pochi minuti, anche solo una mezz’ora, per ottenere risultati da questo allenamento con esercizi mirati. Il bodyweight, anche detto a corpo libero, non prevede appunto alcuna attrezzatura per questo può essere svolto da chiunque e ovunque, a costo zero. Tutto si basa solo sul peso corporeo e sulla resistenza.

Ecco quali sono i principali esercizi che fanno parte dell’allenamento bodyweight:

Jumping Jacks

Si salta sul posto, facendo si che braccia e gambe si muovano in modo coordinato tra loro. Per farlo basta divaricare le gambe, tendendo le braccia verso l’altro, per poi continuare l’esercizio unendo le gambe tra loro e posizionando le braccia lungo i fianchi come a formare una I.

Ponte

Ottimo per i glutei, le gambe e gli arti superiori. Per seguire il ponte si deve partire da supini (schiena a terra), appoggiare le mani al pavimento, vicino alla testa, e sollevare la schiena aiutandosi con la forza delle braccia, tenendo la posizione per qualche secondo prima di scendere.

Flessioni

Si parte dalla posizione prona, portando le braccia all’altezza delle spalle, con le mani ben aderenti al pavimento. Da qui, si spinge verso l’alto il corpo, facendo forza sui tricipiti, distendendo completamente le braccia. Per poi tornare alla posizione di partenza.

Tra i principali benefici del bodyweight c’è la perdita di peso. La combinazione di esercizi cardiovascolari e di forza è ideale per chi sta cercando di eliminare kg in eccesso. L’allenamento a corpo libero è un’ottima soluzione, poiché comprende entrambi gli esercizi. Inoltre, aumentando e rafforzando la massa muscolare, si stimola il metabolismo e aumenta il dispendio energetico.