Daniil Medvedev, tennista russo, uno dei tennisti più forti della sua generazione, segue questa dieta per tenersi in forma e combattivo sul campo. Ecco di cosa si tratta.

La dieta di Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, noto tennista russo, è diventato il numero uno della classifica mondiale nel 2022, secondo tennista a infrangere il dominio dei Big Three. Nella sua carriera ha già conquistato 20 titoli ATP, tra cui gli US Open 2021; finalista al Major statunitense nel 2019 e nel 2023 oltre alle edizioni 2021, 2022 e 2024 degli Australian Open. Ha trionfato nelle ATP Finals 2020 e con la squadra russa ha conquistato l’ATP Cup 2021 e la Coppa Davis 2020-2021.

E’ stato sconfitto in finale agli Australian Open 2024 dal nostro italiano Jannik Sinner, uscendo perdente al quinto set. Ma come si tiene in forma il numero 1 mondiale del tennis? Ecco la dieta del campione russo. “Adoro i dolci, fin da ragazzo mangiavo molto i croissant anche se il mio cibo preferito erano gli hamburger del McDonald’s”, racconta. In passato il campione numero 1 infatti non seguiva una dieta. Come rimedio alla tristezza per la sconfitta infatti Medvedev andava a mangiare junk food, suo food comfort.

Prima dei suoi 21 anni il campione non prestava attenzione alle abitudini fuori dal campo. Da quando poi ha iniziato a dormire presto, mangiare sano e riposare più tempo sono cambiati anche i suoi risultati, molto più positivi e virtuosi. Per quanto riguarda la routine di recupero, se una partita finiva troppo tardi saltava addirittura il bagno ghiacciato.

“Credevo che la migliore forma di riposo fosse sdraiarmi a letto e guardare un po’ di TV”, ha rivelato Medvedev. La svolta è arrivata con il cambio di dieta e la sostituzione di quei croissant con il porridge: il resto comprende sempre tanta frutta fresca a colazione.

Daniil Medvedev e la dieta: cosa mangia il numero 1 del tennis?

Daniil Medvedev numero 1 del tennis mondiale, sconfitto da Jannik Sinner agli Australian Open 2024, resta un campione imbattuto (o quasi). Il russo, 28 anni, sposato con Daria Medvedeva, ha raccontato di quanto la dieta abbia influito sulle sue prestazioni fisiche. Prima come detto, Daniil non prestava attenzione a ciò che mangiava e questo ha influenzato in negativo il suo rendimento. Poi ha detto addio, o quasi, ai dolci di cui è ghiotto e ha sostituto il primo pasto con la frutta.

Dell’allenamento di Medvedev sappiamo che certamente è meno duro di tanti altri suoi colleghi. “Mia madre mi ha sempre offerto molte attività diverse oltre al tennis perché temeva potessi non avere successo”, ecco perché Daniil ha studiato fisica e matematica prima di dedicarsi al tennis. Le sue capacità analitiche lo hanno aiutano in campo. Poi ha la passione per gli scacchi, che lo aiutano sia a sfogarsi che a sviluppare la strategia.