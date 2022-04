Allenarsi a casa: programma e abbigliamento adatto

Allenarsi a casa è altrettanto impegnativo come allenarsi in palestra. Tuttavia, quando ci si allena in piena autonomia è più semplice gestire la propria giornata e il tempo che si dedica all’attività fisica. Scopriamo insieme qual il miglior programma di allenamento e l’abbigliamento più adatto da indossare.

Allenarsi a casa

Allenarsi a casa è altrettanto impegnativo come allenarsi in palestra, la differenza è legata alla possibilità di essere molto più autonomi, quando si è da soli, nell’organizzare il tempo da dedicare all’attività fisica. Ognuno di noi oggi ha questa possibilità, anche se si è eccessivamente pigri poiché, perdere peso e restare in forma è importante non solo per l’aspetto fisico, ma anche per la salute e il benessere psicofisico del proprio organismo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allenarsi a casa, quali sono gli esercizi che aiutano maggiormente a perdere peso e snellire la propria figura e qual è l’abbigliamento più adatto da indossare durante l’allenamento, non solo per essere comodi durante l’attività fisica, ma anche per perdere peso, al contempo.

Allenarsi a casa: schema

Gli squat, gli affondi e i crunch sono gli esercizi più utili per snellire e rassodare i muscoli di addome, glutei e addominali, ma anche per la perdita di peso grazie alle calorie che si consumano durante la loro esecuzione, sebbene queste vengano perse in quantità più moderate rispetto a quelle che si perdono con la dieta e altre forme di allenamento.

Per allenarsi a casa non occorre acquistare attrezzature specifiche perché ci si può allenare utilizzando, in forma alternativa, oggetti di uso comune. Ad esempio, se si ha bisogno di mantenere l’equilibrio durante gli affondi o gli squat, potrete appoggiarvi ad un termosifone, mentre potrete utilizzare una sedia per stabilizzare i piedi durante i crunch. Se volete essere più professionali, potrete allenarvi con l’aiuto di una fitball, una palla pilates e delle fasce elastiche.

