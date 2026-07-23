Alitosi: cause, conseguenze e soluzioni per una salute orale completa

L’alitosi è un problema che affligge molte persone, spesso sottovalutato. Si tende a considerarla semplicemente un fastidio legato all’igiene orale, ma in realtà può essere un sintomo di squilibri più complessi. Secondo il dottor Ambrogio Marcelletti, farmacista territoriale e docente, l’alitosi è un problema trasversale che può influenzare la qualità della vita e rivelare molto sulla salute generale.

Nel 90% dei casi, l’alito cattivo origina nel cavo orale a causa di uno squilibrio batterico e della fermentazione dei residui alimentari. I batteri responsabili della placca, soprattutto quelli gram negativi, si accumulano nelle fessure interdentali e sulla superficie della lingua, producendo composti solforati volatili che causano l’alitosi. Una corretta igiene orale, che include lo spazzolamento dei denti, l’uso di filo interdentale e scovolino, e le periodiche sedute di igiene orale professionale, è fondamentale per mantenere l’equilibrio del microbiota orale.

Le cause dell’alitosi: oltre la bocca

Tuttavia, ci sono casi in cui l’alitosi ha origini più complesse. Il dottor Marcelletti spiega che nel restante 10% dei casi, l’alito cattivo può essere legato a patologie gastrointestinali o epatiche, che modificano l’equilibrio del cavo orale e favoriscono la proliferazione di batteri responsabili del cattivo odore. Inoltre, fattori come il diabete l’assunzione di farmaci che alterano il flusso salivare, il fumo di sigaretta e il consumo di cibi acidi o zuccherini possono peggiorare la situazione.

L’alitosi può anche essere un segnale di malattie sistemiche come quelle cardiovascolari, il diabete, diverse forme di tumore e malattie polmonari croniche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto nel 2026 l’importanza della salute orale per il contrasto alle malattie non trasmissibili, sottolineando come i fattori di rischio delle patologie orali spesso si sovrappongano a quelli di altre malattie.

Le conseguenze dell’alitosi sulla qualità della vita

L’alitosi non è solo un problema estetico o relazionale, ma può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Chi ne soffre può sperimentare imbarazzoisolamento e ansia minando il benessere mentale. La bocca e il sorriso sono strumenti di socialità, e un problema di alito cattivo può influenzare negativamente i rapporti con gli altri e con se stessi.

Il dottor Marcelletti sottolinea che la soluzione non è un semplice spray per l’alito, ma una buona routine di salute orale. Utilizzare strumenti efficaci nella maniera giusta è fondamentale: lo spazzolino va cambiato regolarmente, filo e scovolino sono presidi necessari, e dentifricio e collutorio devono essere studiati per le proprie specifiche esigenze, garantendo freschezza e protezione prolungata.

Il ruolo del farmacista nella gestione dell’alitosi

Il farmacista può giocare un ruolo decisivo nella gestione dell’alitosi. Una consulenza personalizzata e competente offre una visione a 360° sulla salute e aiuta a comprendere origine e conseguenze di un problema apparentemente secondario. Attraverso un breve triage scientifico, il farmacista può orientare il paziente verso la soluzione più appropriata, consigliando il prodotto più adeguato e dispensando consigli personalizzati sulle corrette abitudini di salute orale.

Il valore della consulenza non si esaurisce al banco: è fondamentale anche il feedback da parte del paziente, attraverso l’invito a tornare dopo alcuni giorni per verificare l’evoluzione del disturbo. Questo approccio trasforma un semplice consiglio in un vero percorso di presa in carico costruito sulla professionalità e sulla fiducia.

Prendersi cura della propria salute orale significa prendersi cura dell’organismo nella sua interezza, partendo dalla bocca per garantire un benessere generale.