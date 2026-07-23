Armònia Yoga Fest 2026: l’evento di yoga e meditazione a Castello di Coazzolo

Tra le dolci colline del Monferrato, dove il tempo sembra fermarsi e la natura accompagna ogni respiro, torna Armònia yoga Fest per la sua seconda edizione. Un evento dedicato al benessere autentico alla connessione e alla presenza dove insegnanti, praticanti olistici e professionisti del settore si riuniscono per condividere esperienze che nutrono corpo, mente e spirito.

Il 9 giugno 2026, presso il suggestivo Castello di Coazzolo si svolgerà una giornata ricca di yoga all’apertomeditazioni guidateconferenze ispiratrici e laboratori esperienziali. L’area Emporio offrirà inoltre opportunità di scoperta e rigenerazione, creando un flusso armonioso durante tutta la giornata.

Un programma ricco di esperienze

L’evento è pensato per offrire un momento di pausa dalla routine quotidiana, un’occasione per ritrovare l’equilibrio e ispirarsi alla semplicità dell’essenziale. Tra le attività previste, spiccano le sessioni di yoga all’aperto che permetteranno di praticare in un contesto naturale e suggestivo, e le meditazioni guidate ideali per chi cerca un momento di riflessione interiore.

Le conferenze ispiratrici e i laboratori esperienziali offriranno l’opportunità di approfondire tematiche legate al benessere olistico, mentre l’area Emporio sarà il luogo ideale per scoprire prodotti e servizi legati al mondo del wellness.

Gli ospiti d’eccezione

Ad animare l’evento saranno Mark Kan e Silvia Romani due nomi di spicco nel panorama dello yoga e della meditazione. Con la loro esperienza e competenza, guideranno i partecipanti in un viaggio di scoperta interiore e rigenerazione.

Mark Kan, noto per il suo approccio innovativo allo yoga, e Silvia Romani, esperta di meditazione e benessere olistico, offriranno sessioni uniche, adatte sia ai principianti che agli esperti. La loro presenza rappresenta un valore aggiunto per chi desidera vivere un’esperienza di benessere completo.

Un’occasione da non perdere

Armònia Yoga Fest è un invito a rallentare a ritrovare il proprio centro e a lasciarsi ispirare dalla bellezza della semplicità. Un evento che unisce la passione per lo yoga con la magia della natura creando un’esperienza indimenticabile.

Per chi desidera partecipare, il costo dell’evento è di 89 euro un investimento che promette di offrire momenti di puro benessere e connessione.

Non perdere l’opportunità di vivere una giornata immersa nella bellezza del Monferrato tra le colline di Coazzolo, dove la natura saprà prendersi cura del resto.

Per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto, visita il sito del nostro partner.