L’impatto di mangiare da soli: benefici e rischi per la salute

In un’epoca caratterizzata da ritmi di vita sempre più frenetici, mangiare da soli è diventato un’abitudine comune. Ma cosa significa davvero consumare i pasti in solitudine e quali sono le implicazioni per la nostra salute? Elena De Sibio, biologa nutrizionista specializzata in nutrizione femminile, ci aiuta a comprendere meglio questo fenomeno.

La convivialità a tavola è sempre meno frequente, sostituita da pasti veloci e consumati in solitudine. Questo cambiamento nelle abitudini alimentari è legato a diversi fattori, tra cui gli impegni lavorativi e familiari che lasciano poco spazio alla condivisione. «Il tempo è poco e spesso anche i momenti dei pasti vengono occupati da incombenze lavorative», spiega De Sibio. «Molte persone finiscono per mangiare da sole per ritagliarsi una piccola pausa, soprattutto chi ha figli e convive con ritmi sfiancanti».

Gli effetti sulla salute fisica e mentale

Mangiare da soli può avere un impatto significativo sulla salute fisica e mentale. «Chi mangia da solo tende ad avere una dieta complessivamente meno equilibrata, fatta di poca verdura e molti cibi processati», afferma De Sibio. «Quando non si è in compagnia, si tende a scegliere piatti pronti e pratici, ricchi di sale e zuccheri semplici, che a lungo andare hanno effetti negativi sul corpo». Gli studi confermano che tra i più giovani, mangiare abitualmente da soli è stato associato a un rischio quasi doppio di sviluppare una sindrome metabolica.

Un altro aspetto da considerare è la postura. Quando siamo da soli, spesso mangiamo in posizioni scomposte, il che non permette un corretto svuotamento gastrico e può influire sulla digestione e sul reflusso. Inoltre, riempiamo il silenzio con il telefono o la televisione, che distraggono il cervello e rendono la memoria più debole ai segnali di sazietà.

I benefici dei pasti condivisi

«Il cibo, da sempre, è molto più del suo valore nutrizionale: è un linguaggio, un modo per stare insieme», racconta De Sibio. «Mangiare in compagnia porta numerosi benefici. La tavola condivisa funziona come una sorta di regolatore naturale. In compagnia si mangia più lentamente, si dà al corpo il tempo di percepire la sazietà e i pasti tendono a essere più completi e vari rispetto a quelli consumati di corsa».

Sul piano emotivo e relazionale, il pasto condiviso è uno dei pochi momenti della giornata in cui ci si ferma davvero e si parla. «È a tavola che si trasmettono valori, cultura e che si rafforzano i legami. I pasti condivisi in famiglia si associano a un minor rischio di disturbi alimentari, a un miglior tono dell’umore e a un maggior senso di connessione».

Strategie per migliorare le abitudini alimentari

Anche in assenza di una routine condivisa, è possibile adottare alcune strategie per migliorare la qualità dell’alimentazione e ritrovare spazi di convivialità. «La parola chiave è organizzazione», consiglia De Sibio. «Chi lavora da casa, per esempio, ha un’opportunità che spesso non sfrutta: la cucina è a pochi passi. Vale la pena trasformare la pausa pranzo in una pausa vera, alzarsi dalla scrivania, sedersi, mangiare lontano dallo schermo invece di consumare un panino davanti al computer».

Per consumare cibo più sano si può fare affidamento sul meal prep la preparazione settimanale dei pasti. Anticipando la cottura di cereali, legumi, verdure e fonti proteiche, anche chi ha poco tempo può riuscire a comporre un piatto equilibrato, senza ripiegare sul cibo confezionato. «Sul fronte della convivialità, non serve condividere ogni pasto. Anche uno o due momenti a settimana fanno la differenza», conclude De Sibio. «Può essere una cena fissa con la famiglia o gli amici, un pranzo con i colleghi lontano dalla scrivania o persino una videochiamata a tavola con chi è distante. L’importante è trasformarlo in un appuntamento, qualcosa che si protegge dal resto degli impegni».