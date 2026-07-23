Come il design sta rivoluzionando il settore healthcare in Italia

Il settore della sanità sta vivendo una trasformazione radicale grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e design innovativo. Questo cambiamento non riguarda solo gli ospedali, ma si estende a casa, ai quartieri e alle comunità, creando un ecosistema di cura diffuso.

In questo contesto, il design assume un ruolo cruciale, non solo per migliorare l’esperienza dei pazienti, ma anche per facilitare l’interazione con dispositivi medici e piattaforme digitali. La progettazione di prodotti e servizi sanitari richiede competenze multidisciplinari, che combinano aspetti tecnologici, clinici e progettuali.

Il ruolo del design nell’healthcare

Il design sanitario, o healthcare design non si limita alla creazione di dispositivi medici. Include anche la progettazione di spazi, interfacce digitali e servizi che migliorano la qualità della vita delle persone. Ad esempio, i dispositivi wearable non solo raccolgono dati biometrici, ma aiutano le persone a gestire la propria salute in modo proattivo.

Un esempio concreto di questa trasformazione è il progetto Spazi di Salute promosso dai Rotary Club della provincia di Rimini e San Marino. Questo progetto mira a integrare l’esercizio fisico nei percorsi di cura, migliorando la qualità della vita dei pazienti oncologici. Attraverso la formazione, la riqualificazione degli spazi e l’acquisto di nuove attrezzature, il progetto vuole creare un impatto duraturo sul territorio.

La formazione di nuovi professionisti

Per rispondere alla crescente domanda di competenze nel settore healthcare, POLI.design ha annunciato la terza edizione del corso executive Healthcare Design previsto per gennaio 2027. Questo percorso formativo è rivolto a professionisti e neolaureati provenienti dai settori del design, dell’ingegneria biomedica, della farmaceutica e della healthtech.

Il corso si concentra su temi come la progettazione di wearable sensorizzati l’UX/UI per dispositivi medici, l’ergonomia e l’human factor, la data visualization in ambito sanitario e le normative del settore medicale. I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare prototipi e testare sistemi indossabili e interfacce software nei laboratori del Polo di Lecco del Politecnico di Milano.

Le sfide della digital health

La digitalizzazione della sanità offre numerose opportunità, ma presenta anche sfide significative. Tra queste, l’accesso alle tecnologie, l’alfabetizzazione sanitaria e tecnologica, la sicurezza dei dati e la trasparenza. Inoltre, il lavoro sanitario sta cambiando, con piattaforme e interfacce che modificano i tempi, i carichi cognitivi e i processi di assistenza.

Il design ha la responsabilità di rendere queste tecnologie più accessibili e comprensibili. Progettare interfacce intuitive e dispositivi user-friendly è fondamentale per garantire che le persone possano gestire la propria salute in modo autonomo e sicuro.

Il futuro del design sanitario

Il futuro del design sanitario è promettente, con una crescente domanda di competenze multidisciplinari. Le aziende del settore cercano professionisti capaci di operare tra design, tecnologia e sistemi sanitari, integrando competenze progettuali, normative e cliniche.

La trasformazione della sanità ha un impatto diretto sull’industria medicale, farmaceutica e biomedicale. Il design non solo migliora l’esperienza dei pazienti, ma contribuisce anche a creare sistemi di cura più accessibili e inclusivi. In un mondo in cui la tecnologia entra sempre più nella vita quotidiana, il design ha il compito di rendere queste innovazioni più umane e praticabili.