Cinetosi: cause, sintomi e rimedi per il mal d’auto

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi è un disturbo che può trasformare un viaggio in un’esperienza spiacevole. Colpisce sia bambini che adulti e, sebbene non sia pericoloso, può compromettere la serenità del viaggio. Comprendere le cause e adottare strategie preventive può ridurre significativamente l’intensità dei sintomi.

Questo disturbo è causato da un conflitto tra le informazioni sensoriali che il cervello riceve durante il movimento. Mentre gli occhi percepiscono un ambiente stabile, l’orecchio interno rileva accelerazioni e curve, generando una risposta di malessere generale. Scopriamo insieme come riconoscere i sintomi, le cause e i rimedi più efficaci.

Sintomi del mal d’auto: come riconoscerli

I sintomi del mal d’auto possono manifestarsi gradualmente o improvvisamente e variano per intensità da persona a persona. Tra i segnali più comuni troviamo:

Nausea e salivazione eccessiva: spesso i primi segnali del malessere in arrivo.

e salivazione eccessiva: spesso i primi segnali del malessere in arrivo. Sudorazione fredda tipicamente su fronte, mani e nuca.

tipicamente su fronte, mani e nuca. Pallore del viso dovuto alla risposta del sistema nervoso allo stress fisico.

dovuto alla risposta del sistema nervoso allo stress fisico. Vertigini e capogiri: possono associarsi a una spiacevole sensazione di instabilità.

e capogiri: possono associarsi a una spiacevole sensazione di instabilità. Mal di testa talvolta accompagnato da confusione o spossatezza.

talvolta accompagnato da confusione o spossatezza. Vomito la manifestazione più intensa e debilitante del disturbo.

Cause e fattori che predispongono al disturbo

Il conflitto sensoriale è la causa principale del mal d’auto. Leggere in auto, utilizzare lo smartphone o viaggiare sui sedili posteriori può accentuare questo squilibrio. Leggere in auto, utilizzare lo smartphone o viaggiare sui sedili posteriori può accentuare questo squilibrio, perché lo sguardo rimane fisso su un oggetto fermo all’interno del veicolo mentre il corpo percepisce il movimento.

Diverse condizioni ambientali possono peggiorare la sintomatologia: scarsa ventilazione dell’abitacolo, presenza di odori intensi, temperature elevate e uno stile di guida caratterizzato da frenate brusche o curve strette. Anche lo stato psicofisico influisce sulla reattività individuale: stanchezza, ansia o pasti abbondanti prima del viaggio possono aumentare la sensibilità al disturbo.

Categorie più esposte

Alcune categorie sono più esposte al mal d’auto:

Bambini tra i 2 e i 12 anni: il sistema vestibolare è ancora in fase di maturazione.

tra i 2 e i 12 anni: il sistema vestibolare è ancora in fase di maturazione. Donne in gravidanza le variazioni ormonali possono aumentare la sensibilità alla nausea da movimento.

le variazioni ormonali possono aumentare la sensibilità alla nausea da movimento. Soggetti con emicrania esiste una correlazione documentata tra cinetosi e predisposizione all’emicrania.

esiste una correlazione documentata tra cinetosi e predisposizione all’emicrania. Persone con disturbi vestibolari chi presenta problemi dell’orecchio interno può avere episodi più frequenti.

La prevenzione è la strategia più efficace per limitare l’insorgenza dei sintomi. Alcuni accorgimenti semplici possono fare la differenza:

Posizione corretta nel veicolo: sedersi sui sedili anteriori o al centro del sedile posteriore, mantenendo lo sguardo rivolto verso la strada.

nel veicolo: sedersi sui sedili anteriori o al centro del sedile posteriore, mantenendo lo sguardo rivolto verso la strada. Sguardo all’orizzonte fissare un punto stabile e lontano aiuta il cervello a integrare meglio i segnali sensoriali.

fissare un punto stabile e lontano aiuta il cervello a integrare meglio i segnali sensoriali. Evitare lettura e dispositivi elettronici smartphone, libri e tablet aumentano il conflitto tra vista e apparato vestibolare.

smartphone, libri e tablet aumentano il conflitto tra vista e apparato vestibolare. Ventilazione adeguata mantenere l’abitacolo fresco e favorire il ricambio d’aria può ridurre la sensazione di nausea.

mantenere l’abitacolo fresco e favorire il ricambio d’aria può ridurre la sensazione di nausea. Pasti leggeri prima del viaggio: preferire cibi secchi e facilmente digeribili, evitando alcol, fritti e bevande gassate.

prima del viaggio: preferire cibi secchi e facilmente digeribili, evitando alcol, fritti e bevande gassate. Pause regolari nei viaggi lunghi è utile fermarsi circa ogni due ore per prendere aria e sgranchirsi.

Rimedi naturali e soluzioni farmacologiche

Tra i rimedi naturali, lo zenzero è uno dei più studiati: assunto sotto forma di caramelle, tisane o integratori prima della partenza, può contribuire a ridurre la nausea. Anche i braccialetti antinausea che sfruttano la digitopressione sul punto P6 del polso, rappresentano un’opzione valida e priva di effetti collaterali, particolarmente indicata per bambini e donne in gravidanza.

Sono disponibili diversi farmaci specifici contro la cinetosi, come gli antistaminici anti-nausea (ad esempio il dimenidrinato) e i cerotti transdermici. Questi prodotti vanno generalmente utilizzati 30–60 minuti prima della partenza. È importante ricordare che molti di questi farmaci possono causare sonnolenza e,

Quando rivolgersi al medico o al farmacista

Di norma il mal d’auto scompare al termine del movimento. È tuttavia opportuno consultare un professionista sanitario se:

I sintomi persistono a lungo: nausea e vertigini continuano per diverse ore dopo la fine del viaggio.

Gli episodi sono invalidanti: il disturbo si presenta anche per tragitti molto brevi.

Si associano altri disturbi: compaiono mal di testa intenso o alterazioni dell’udito o della vista.

Nota informativa: questo articolo ha scopo divulgativo e non sostituisce il parere del medico o del farmacista. In caso di sintomi persistenti o di dubbi sull’uso di farmaci, è opportuno rivolgersi a un professionista sanitario.