Alluce valgo: le opzioni alla chirurgia

Le scarpe sbagliate, insieme anche ai troppi chili in eccesso, possono avere delle complicazioni in alcune patologie del piede. Una delle più comuni e dolorose è l’alluce valgo, una disfunzione del piede che è particolarmente difficile da tollerare. Scopriamo insieme come lenire il dolore evitando l’operazione chirurgica.

Alluce valgo

Si tratta di una delle patologie maggiormente diffuse e comuni del piede. Con il termine alluce valgo si fa riferimento a uno spostamento verso l’esterno della zona dell’alluce con una deviazione, se non trattata, anche verso le altre dita. Una disfunzione che causa molto dolore e fastidio, soprattutto quando si deve poggiare il piede in terra.

Una disfunzione e patologia che preoccupa soprattutto il sesso femminile, forse anche dovuta alle calzature con i tacchi che si indossano. Tende a manifestarsi con uno spostamento del dito del piede e molti soggetti soffrono dolore a questa zona oppure al secondo dito. In alcuni casi, alcuni soggetti possono provare un dolore in modo generalizzato.

Solitamente la zona intorno all’alluce valgo presenta gonfiore alla base oppure intorno, ispessimento della pelle e anche la comparsa di una area rossa che appare alquanto ingrossata. Il dolore che i soggetti manifestano può essere continuo, quindi in maniera costante oppure avere fasi di intermittenza. Si va incontro a difficoltà di indossare le calzature e di compiere qualsiasi altra attività.

Sono diverse le cause alla base di questa disfunzione, come l’uso di calzature e scarpe troppo alte o non adatte, ma anche malformazioni congenite o una predisposizione genetica. Tra i fattori, incide anche un peso eccessivo e una postura non corretta quando si cammina o si sta seduti nella stessa posizione per troppo tempo.

Alluce valgo: alternative all’intervento

Sebbene il dolore possa essere alquanto fastidioso e difficile da tollerare, non sempre la chirurgia, quindi l’intervento si rivela la scelta esatta e maggiormente indicata anche perché possono subentrare degli effetti collaterali e controindicazioni, in generale. In base al tipo di dolore che l’alluce valgo provoca, ci sono dei trattamenti conservativi che sicuramente possono aiutare.

In commercio è possibile trovare delle scarpe e calzature specifiche che sicuramente aiutano a mantenere un corretto posizionamento e allineamento delle dita dei piedi permettendo di non avere eccessivo dolore. L’uso poi di plantari o tutori ortopedici come Alluvalg è una opzione concreta e valida per attenuare il dolore in maniera definitiva.

L’uso di un bendaggio che permetta di correggere il posizionamento delle dita e applicare del ghiaccio nella zona colpita possono attenuare e lenire il dolore. Si consiglia di applicarli più volte al giorno dal momento che hanno il compito di trattare e lenire l’infiammazione in corso. Ci sono poi dei plantari da indossare sia il giorno che la notte con costanza.

Alcuni esercizi di ginnastica che siano specifici e mirati per il problema dell’alluce valgo aiutano ad attenuare il dolore e fare in modo di non soffrire eccessivamente. Infine, il riposo o indossare scarpe indicate che non abbiano un tacco eccessivo possono dare quel sollievo maggiore.

Alluce valgo: miglior rimedio

Per evitare l’intervento chirurgico e tutte le complicazioni che comporta, per alleviare il dolore dovuto all’alluce valgo, la situazione migliore, nei casi meno gravi e più lievi è sicuramente Alluvalg, un tutore indicato soltanto in casi meno gravi. Un tutore realizzato in silicone che, già dopo alcuni mesi dall’uso costante, aiuta a correggere il posizionamento delle dita.

In poco tempo, permette di contribuire a un miglioramento che, non è solo estetico, ma anche funzionale del piede tornando a indossare nuovamente le proprie scarpe preferite. Allevia, non solo i fastidi e il dolore, ma anche l’infiammazione, in modo da ottenere dei benefici nel lungo periodo. Possono indossarlo tutti dal momento che si adatta a ogni piede e calzatura.

Un tutore fatto di silicone che resiste agli urti e sbalzi di temperatura. Ha una apertura che permette di inserire l’alluce e dare così sollievo al piede. Un tutore come Alluvalg funziona molto bene perché non sfrega ed evita di lasciare irritazioni o segni sulla pelle. È realizzato in tessuto traspirante che lascia asciutto il piede anche durante la stagione estiva.

Permette di tornare a indossare le scarpe preferite in breve tempo attenuando il dolore e il gonfiore. Corregge anche la postura aiutando a camminare senza dolore e bruciori.

Ordinare il tutore Alluvalg è molto facile e semplice poiché il consumatore interessato all’acquisto non può reperirlo nei negozi o siti Internet, ma deve soltanto collegarsi sul sito ufficiale del prodotto, immettere le proprie generalità e rimanere in attesa per la conferma ed evasione dell’ordine. In questo modo approfitta della promozione di una confezione originale ed esclusiva al costo di 35.99€ con altre offerte da valutare. Il pagamento è con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.