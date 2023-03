Meryl Streep rivela i suoi segreti di bellezza: la sua beauty routine

Meryl Streep dimostra alla grande la sua età. L’attrice, 73 anni compiuti, ha una pelle che sembra uno di quegli antichi busti di marmo che commemorano una regina: liscia, uniforme e affascinante. Scopriamo come cura la sua pelle e la beauty routine quotidiana di Meryl Streep.

Meryl Streep e la sua beauty routine

Ora che ha 73 anni, il tempo ha solo rivelato e approfondito la bellezza naturale dell’attrice di fama mondiale, Meryl Streep. Anche se si può pensare che la pelle di porcellana di Meryl sia il risultato dell’uso di lozioni e pozioni costose, il più grande segreto di bellezza dell’attrice non costa un centesimo.

Il primo segreto di bellezza della Streep è questo: non toccarsi mai il viso con le mani, soprattutto non igienizzate. Toccarsi ripetutamente il viso, infatti, può diffondere batteri e causare infezioni.

“Se hai l’acne, toccarti il ​​​​viso può peggiorare la condizione e stuzzicare la pelle può causare macchie”, hanno dichiarato diversi dermatologi.

Meryl Streep, che ha vinto l’Oscar per il suo ruolo in Iron Lady, ha scelto di invecchiare in modo naturale e in precedenza ha affermato di non credere nella chirurgia plastica perché ti “congela” e pietrifica la faccia.

Inoltre, l’attrice Hollywoodiana sta lontana dal sole e limita la quantità di alcol che beve per mantenere la sua pelle luminosa e giovane, poiché il sole danneggia la capacità della tua pelle di rigenerarsi.

Meryl ha dichiarato: “Penso che la cosa più liberatoria che ho fatto all’inizio sia stata liberarmi da ogni preoccupazione per il mio aspetto in quanto riguardava il mio lavoro”.

Meryl Streep e i segreti di bellezza

Nonostante sia stata acclamata come una delle migliori attrici al mondo con due premi Oscar, sette Golden Globe, due Emmy e molti altri a suo nome, Meryl Streep temeva di non essere abbastanza bella per farcela a Hollywood. Ma con il passare del tempo ha messo da parte le insicurezze, e non ha voluto mai cedere alla chirurgia.

Altro segreto di bellezza nella sua beauty routine, che ha raccontato lei stessa: non esce mai di casa senza applicare la protezione solare, SPF: questo uno dei pochi tips di bellezza che che ha rivelato l’attrice.