Ambasciata italiana finanzia screening gratuiti per il cancro alla prostata in Etiopia

07 marzo 2026 — Villa Italia, Addis Abeba. L’ambasciata d’Italia ha consegnato a Thet i fondi raccolti per sostenere programmi locali dedicati alla prevenzione e alla cura delle malattie non trasmissibili, con un’attenzione speciale alla diagnosi precoce del cancro alla prostata. L’iniziativa si inserisce nella campagna Movember, che promuove la salute maschile a livello globale, e rappresenta un gesto concreto di supporto al rafforzamento del sistema sanitario etiope attraverso sinergie istituzionali. Nei prossimi mesi sono in agenda ulteriori progetti di collaborazione nel settore salute.

Da un’idea a un gesto concreto

L’idea è nata lo scorso novembre, poco dopo l’arrivo dell’ambasciatore Sem Fabrizi, durante il primo meeting di staff: partecipare a Movember per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla prevenzione. L’impegno ha prodotto una raccolta ora formalmente devoluta al Thet Center, che utilizzerà le risorse per offrire screening gratuiti e attività informative rivolte agli uomini della comunità. L’approccio combina campagne di comunicazione con finanziamenti mirati, un mix pensato per trasformare la consapevolezza in accesso concreto alle cure.

Il ruolo di Movember

Movember ha fatto da volano, unendo messaggi di prevenzione a interventi clinici sul territorio. Esperienze simili mostrano che iniziative coordinate migliorano la partecipazione agli screening; qui, la collaborazione tra l’ambasciata e realtà locali ha facilitato sia la raccolta fondi sia la diffusione di messaggi mirati. L’obiettivo è ridurre le barriere informative e logistiche che spesso impediscono visite mediche regolari, favorendo un reale collegamento tra informazione e servizi sanitari.

Destinazione dei fondi e impatto atteso

Le risorse saranno impiegate dal Thet Center per servizi di screening gratuiti, con particolare focus sulla diagnosi precoce del cancro alla prostata. Le attività prevedono campagne informative abbinate a sessioni cliniche locali, pensate per accompagnare l’uomo dal primo dubbio fino alla prestazione diagnostica. Studi e dati sul campo indicano che programmi integrati di informazione e screening aumentano le diagnosi in fase trattabile e migliorano gli esiti clinici. L’intenzione è ampliare gradualmente la portata delle attività e monitorare indicatori come l’adesione agli screening e la tempestività delle diagnosi.

Collaborazioni e attori locali

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti del mondo accademico e sanitario etiope: Adamu Addissie, direttore del corso di bioetica dell’Università di Addis Abeba; Yoseph Mamo, presidente regionale di Thet; e Gelana Lulu, CEO del Churchill Hc/Ekcc Cancer Center. La loro partecipazione sottolinea l’importanza di un lavoro integrato che metta in rete sensibilizzazione, formazione e servizi clinici. I partner hanno concordato di rafforzare i percorsi di referral e di seguire insieme gli indicatori di uptake e di diagnosi precoce nei prossimi mesi.

Perché la prevenzione è cruciale in Etiopia

Nel contesto etiope, dove il cancro alla prostata rappresenta una problematica significativa tra gli uomini, investire nella prevenzione significa ridurre mortalità, contenere i costi sanitari e limitare le disuguaglianze di accesso. Rafforzare lo screening precoce e i sistemi di referral rapido aumenta le probabilità di rilevare la malattia in fase trattabile: per questo le autorità sanitarie puntano su campagne mirate e sulla formazione degli operatori locali.

Modelli di sostenibilità

L’intervento dell’ambasciata italiana è pensato come un modello replicabile di cooperazione: combina raccolta fondi, educazione alla salute e accordi con strutture sanitarie locali. Nel medio termine, offrire servizi gratuiti serve anche a costruire fiducia nella popolazione e a promuovere l’adozione di percorsi di screening continuativi. Parallelamente, si lavora per integrare le attività temporanee con il rafforzamento delle competenze locali, così da garantire sostenibilità operativa e finanziaria.

Prossimi passi

Il Thet Center avvierà le prime sessioni di screening e pianificherà campagne informative mirate. Ambasciata e partner locali seguiranno l’andamento degli indicatori di adesione e dell’impatto delle azioni, con l’obiettivo di consolidare interventi duraturi. Priorità immediata: rafforzare la sorveglianza, formare il personale sanitario e integrare gli screening nelle routine cliniche, in modo da valutare l’efficacia delle iniziative nei prossimi cicli di monitoraggio.