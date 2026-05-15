Ambiente, Maestri (3 Elle Ets): “Con Ciak si crea promuoviamo aria pulita e territorio”

(Adnkronos) – "Crediamo fortemente che il cinema sia uno strumento potentissimo per rendere i ragazzi non solo spettatori, ma protagonisti. In particolare, il porgetto 'Ciak si crea – Trame di periferia' unisce l'Italia dal Nord al Sud, i bambini dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, con un unico intento: promuovere l'educazione all'immagine, promuovere un valore importantissimo, l'aria pulita e il territorio attraverso il cinema". Lo ha detto Sarah Maestri, attrice, presidente e fondatrice di 3 Elle Ets, realtà "nata ormai oltre 13 anni fa proprio con l'intento di contrastare la povertà educativa attraverso il cinema", oggi a Milano all'evento finale del progetto. L'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente è promossa dall'associazione fondata da Maestri e sostenuta da Chiesi Italia, e realizzata nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola del Mic – ministero della Cultura e del Mim – ministero dell'Istruzione e del Merito. "Sono certa – sottolinea Maestri – che ai ragazzi, dopo questo viaggio insieme, rimarrà la gioia di lavorare insieme. Questa esperienza toccherà loro profondamente il cuore. Sicuramente ciò che ci hanno raccontato, e che rimarrà loro, è la consapevolezza" della necessità, "per un futuro migliore, della tutela dell'aria pulita, benessere per tutti".

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