Anorgasmia estiva: come migliorarla naturalmente

Sebbene l’estate sia un periodo considerato di divertimento e voglia di nuove avventure, alcune donne possono andare incontro ad alcuni problemi di natura sessuale. Uno dei più noti e comuni è l’anorgasmia estiva, la difficoltà di raggiungere il massimo piacere che è possibile combattere con i rimedi e le soluzioni fornite nei paragrafi a seguire.

Anorgasmia estiva

Con questo termine si fa riferimento a un disturbo, una difficoltà che vive la donna nel momento dell’atto sessuale. L’anorgasmia estiva è un disturbo che vive la donna la quale non riesce a lasciarsi andare e provare l’orgasmo con il partner. Un problema di natura sessuale da non confondere con il termine frigidità che affligge molte donne.

Nonostante la stimolazione, la donna non riesce a raggiungere il piacere. Inoltre, sembra che questo disturbo tenda ad accentuarsi maggiormente in estate. Un problema di cui le donne sono i soggetti maggiormente colpiti. Un problema che riguarda soprattutto il rapporto sessuale, mentre la donna può raggiungere l’orgasmo in altre forme, attraverso l’autoerotismo o la masturbazione.

Non solo la donna non riesce a provare il massimo del piacere sessuale durante il rapporto, ma in alcuni casi sembra che alcune donne non lo raggiungano mai. Provare a parlarne con un esperto del settore oppure conoscere meglio il proprio corpo può aiutare la donna a risolvere il problema dell’anorgasmia estiva e, quindi, vivere intensamente il partner anche sotto questo aspetto.

Anorgasmia estiva: le possibili cause

Inutile negare che se la donna ha difficoltà in camera da letto, uno dei problemi dell’anorgasmia estiva è sicuramente il caldo. Le alte temperature di questo periodo non invogliano a vivere il partner dal punto di vista sessuale e subentrano poi altri fattori come la spossatezza, l’apatia che sicuramente sono nemici dell’orgasmo, quindi del massimo piacere sessuale.

Tra le possibili cause subentra anche un fattore come l’età. Le ragazze molto giovani, forse anche per la poca esperienza, la paura, l’insicurezza, hanno maggiori difficoltà di provare l’orgasmo e quindi vanno incontro a una problematica del genere. Inoltre, non conoscendo molto bene il proprio corpo, questo fattore può compromettere il rapporto.

In estate, poi non si sente il bisogno di sentirsi troppo vicini per via anche del caldo e delle temperature bollenti, per cui le donne vanno incontro a un’anorgasmia estiva che sicuramente destabilizza il partner. Entrano anche in gioco fattori di tipo psicologico come la mancanza di autostima o qualche problema di tipo affettivo o mancanza di desiderio.

Molte donne adulte possono andare incontro alla menopausa con tutte le complicazioni e i sintomi che questo comporta. Le vampate di calore sicuramente non aiutano, oltre a stati d’animo molto ballerini non permettono di dare al partner ciò di cui ha bisogno da questo punto di vista con notevoli ripercussioni sulla coppia.

Anorgasmia estiva: viagra naturale

Per risolvere i problemi di anorgasmia estiva, oltre a parlarne con un esperto del campo, è possibile chiedere il supporto di un integratore sessuale. Un rimedio, una sorta di viagra pensato per le donne per aiutarle a sbloccarsi e quindi liberarsi. Il migliore, secondo le consumatrici, come si vede dalle recensioni sul sito, è Femmax, il viagra femminile naturale al 100%.

Un prodotto in compresse pensato esclusivamente per il sesso femminile che aiuta ad aumentare e migliorare il desiderio sessuale, oltre ad avere maggiore slancio nei confronti del partner. Grazie a queste compresse la donna si sente più pronta al rapporto sessuale ottenendo diversi orgasmi con soddisfazione di entrambi.

Un rimedio assolutamente efficace che si compone di elementi naturali, quindi privo di controindicazioni, permettendo alla donna di riaccendere la passione soprattutto a letto. Si compone di ingredienti quali il ginger che stimola gli organi sessuali della donna, il tè verde e la Muira Pauma che è in grado di migliorare il desiderio, oltre a essere considerata un potente afrodisiaco.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Considerando che Femmax ha il compito di risvegliare la libido, si consiglia di assumere una compressa almeno mezz’ora prima del rapporto sessuale in modo da ottenere i giusti benefici e vantaggi.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o siti online, ma il consumatore interessato all’acquisto si può collegare cliccando qui per il sito ufficiale usufruendo della promozione di una confezione a 39€ con altre offerte da valutare a seconda delle proprie necessità. Per il pagamento si può scegliere tra forme come Paypal e carta di credito o in contrassegno, quindi contanti al corriere non appena giunge a casa a consegnare la merce.

Tutta la procedura di acquisto e ordine garantisce la privacy dell’acquirente.