Dieta di agosto: come essere pronti per la prova costume

La prova costume si avvicina inesorabilmente e per questa occasione è necessario presentarsi in spiaggia nella forma migliore. Per farlo, è necessario seguire un regime dimagrante che aiuti. A tal proposito, la dieta di agosto è il regime migliore da seguire per essere pronti per questo appuntamento fatidico con la stagione estiva.

Dieta di agosto

Il mese di agosto è il periodo in cui molti vacanzieri partono per le tanto attese e sognate vacanze estive. Per questa ragione, rimettersi in forma per la prova costume diventa fondamentale e questo periodo è l’occasione migliore per farlo. Seguire un regime dimagrante è la cosa migliore per apparire con un fisico tonico.

Con il caldo che si fa sentire in misura massiccia, è molto importante cercare di consumare dei cibi e dei piatti che siano in linea con il periodo. Quindi, alimenti freschi e dissetanti sono la cosa migliore da consumare in questo periodo. il regime dimagrante da seguire in questa fase è noto anche come dieta last minute.

Il mese di agosto è il periodo in cui si comincia a fare i conti con il proprio fisico e i chili di troppo che si sono accumulati. Per questo, una dieta ben bilanciata ed equilibrata è il passo da compiere in questa fase. Le diete lampo o last minute sono l’ideale per coloro che vogliono perdere in fretta i chili di troppo in modo da essere pronti per la spiaggia.

In questa fase è molto importante cibarsi nel modo corretto per essere pronti per l’appuntamento con la spiaggia, l’abbronzatura e la tintarella, ma anche per sfoggiare un fisico in forma completa.

Dieta di agosto: consigli

Inutile dire che nella dieta di agosto è bene puntare su prodotti e alimenti di stagione che, non solo possono aiutare a dimagrire e perdere peso, ma anche al tempo stesso combattere l’afa e il caldo che si fa sentire. Per questa ragione, la frutta e la verdura non possono assolutamente mancare. Questi prodotti contengono sali minerali, vitamine che sono fondamentali.

Combattono l’afa e il caldo, ma anche la disidratazione, oltre a essere facili da preparare in quanto si possono realizzare tantissime ricette da consumare sia in casa che in spiaggia. Per esempio, consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura di colore diverso aiutano sicuramente ad apportare tutti i benefici e nutrienti necessari.

Nella dieta di agosto non possono poi mancare il consumo di pasti freddi e leggeri, ipocalorici proprio per aiutare a mantenersi in forma e prepararsi per la prova costume ormai imminente. Le insalate di pasta, i cereali e i legumi freddi, ma anche dei pomodori insieme a una mozzarella, formaggio magro aiutano sicuramente a tornare in forma.

Si possono anche preparare delle insalate miste insieme a carni grigliate in modo da poter così ottenere un pasto che sia completo e unico al tempo stesso. Come spuntino è consigliabile anche uno yogurt, preferibilmente magro e alla frutta. Sono ottimi poi in questo periodo la frutta come l’anguria che è ricca di acqua e non dimenticare di idratarsi nel modo giusto consumando fino a due litri di acqua al giorno.

Dieta di agosto: integratore naturale

Alla dieta di agosto che aiuta, insieme ad elementi adatti, a essere pronti per la prova costume, si consiglia di abbinare anche un buon supporto alimentare in modo da ottenere rapidi benefici. In commercio si trovano diversi integratori dimagranti, ma il migliore attualmente è Spirulina Ultra, un supporto che permette, grazie a componenti naturali, di tornare in forma in maniera salutare.

Un rimedio che è consigliato sia da esperti, ma anche dagli stessi consumatori proprio per aiutare a dimagrire nel modo giusto.

Infatti, questo integratore in vendita in compresse, permette di velocizzare il metabolismo e quindi dimagrire rapidamente. Brucia le calorie in eccesso aiutando anche a smaltire le cellule adipose che si accumulano e ha potere saziante in modo da non abbuffarsi ai pasti principali. Funziona molto bene anche perché contiene degli elementi naturali che sono privi di sostanze nocive.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

All’interno di Spirulina Ultra si trovano principi naturali come l’alga spirulina che ha il compito di combattere le cellule adipose che possono presentarsi nei punti critici e la gymnema, un’erba che aiuta a regolare il metabolismo lipidico e dei carboidrati in modo da inibire il senso di fame.

Sono consigliate fino a due compresse al giorno da prendere poco prima dei pasti principali con un bicchiere d’acqua in modo da agire immediatamente.

Considerando che si tratta di una formula esclusiva e originale, non è possibile reperirla nei negozi fisici oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i propri dati usufruendo così della promozione di quattro confezioni di spirulina ultrà al costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento si effettua con le seguenti modalità: anticipatamente con PayPal e carta di credito oppure in contanti alla consegna al corriere.