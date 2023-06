Api in casa: come difendersi con rimedi naturali

La stagione estiva non porta con sé solo belle giornate e tempo da dedicare alle vacanze, ma anche la presenza di vari insetti che si intrufolano in casa. Tra questi, vi sono sicuramente le api che possono essere nocive e pericolose. Scopriamo cosa le attira e come fare ad allontanarle in maniera del tutto naturale.

Api in casa

L’arrivo del caldo e della stagione estiva porta molti insetti, tra cui le api, appunto, ad entrare in casa, forse perché attratti da qualcosa in particolare. Alcuni di questi insetti possono entrare nelle abitazioni per cercare riparo o rifugio oppure anche per nidificare. Infatti, non è un caso che questi insetti facciano il nido nei tetti o nei solai degli appartamenti.

Sono insetti che possono arrivare a pungere soltanto se vengono attaccati. In caso contrario, possono anche essere abbastanza tranquilli, quindi non arrecare particolare disturbo. In alcuni casi, se l’ambiente è favorevole e gradevole, questi insetti possono creare anche un vero e proprio nido all’interno oppure sul tetto della propria casa.

Qualora ci si dovesse rendere conto di uno sciame di api o di un nido di questi insetti nel proprio giardino o cortile, è bene innanzitutto cercare di non spaventarsi, ma mantenere, per quanto possibile, la calma. Si possono usare dei rimedi naturali come olio di lavanda, di eucalipto o di citronella che sicuramente non amano particolarmente per cui si allontanano.

Api in casa: cause

Prima di capire come contrastare e allontanare le api che possono sopraggiungere nell’appartamento, bisogna individuare le possibili cause e i fattori di rischio. Questi insetti tendono a nidificare e creare anche un loro sciame all’interno della casa poiché la considerano un luogo favorevole e sicuro, oltre protetto per la prole.

Sono poi attratte da sostanze particolarmente dolci, come il miele che producono, ma anche da altri elementi dolciastri. Se in casa o sul terrazzo vi sono dei residui di zucchero o di brioches, sicuramente questi insetti ne sono inevitabilmente attratti, per cui l’ingresso in casa è immediato. Alcune piante che si hanno nel balcone o cortile sono un’attrattiva per questi insetti.

Con l’arrivo del caldo bisogna proteggere le finestre con zanzariere e sigillature nelle crepe o fessure, non solo come difesa dalle alte temperature, ma anche dalle api che sono attratte sia da sostanze zuccherine e frutta. Amano molto i rifiuti e gli alimenti andati a male che vanno eliminati immediatamente onde evitare di trovare uno sciame di questi insetti.

Ci sono determinati fiori o piante che si coltivano nel proprio terrazzo o cortile, come il finocchio, l’aneto, il rosmarino, il timo, ma anche il grano saraceno e il trifoglio che amano in modo particolare per cui tendono a posarsi per poi entrare in casa. Nel momento in cui un’ape si avvicina si consiglia di mantenere la calma evitando movimenti bruschi.

Api in casa: rimedio elettronico

