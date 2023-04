Insetti in primavera in casa: come debellarli naturalmente

Con i primi raggi del sole che fanno capolino, è impossibile non aprire le finestre anche per arieggiare un po’ la casa. Peccato però che questo voglia dire far entrare in casa una serie di insetti che sono alquanto comuni e tipici in questo periodo. Vediamo quali sono e come allontanarli rapidamente prima che invadano l’abitazione.

Insetti in primavera in casa

Le vespe, i calabroni, ma anche le mosche e le formiche sono solo alcuni degli insetti che, con l’arrivo della primavera, giungono in casa. Dopo il riposo e il letargo del periodo invernale, molti di loro, non appena si alzano e aumentano le temperature, ecco che escono e giungono allo scoperto cominciando a infastidire.

Si risvegliano dal torpore e approfittano delle zone interne ed esterne della casa per appropriarsene. Gli esterni della casa, le cantine e anche i garage sono sicuramente i luoghi prediletti da questi parassiti. Basta davvero poco per avere in casa questi esseri che si posizionano vicino alle finestre e che sfruttano le porte aperte per entrare.

Basta anche solo una finestra lasciata aperta durante il giorno oppure qualcosa di dolce o anche delle briciole sul pavimento per attirare sia le mosche che le formiche. La stessa pappa degli animali domestici è considerata fonte di attrattiva per gli insetti. I fiori presenti sui balconi o sul terrazzo sono sicuramente un modo perché entrino.

I bidoni della spazzatura, insieme a un nido che si è formato nei pressi di casa, è sicuramente una occasione affinché entrino in questo periodo dell’anno. Ci sono poi parassiti come le tarme o termiti che non svernano in primavera, ma che possono comunque prendere possesso della casa e ritrovarle in armadi o cassetti.

Insetti in primavera in casa: soluzioni

La pulizia degli ambienti domestici, insieme ad altri accorgimenti e soluzioni, sono alcuni utili consigli per impedire l’ingresso e l’accesso di questi insetti alla propria abitazione. Sono visite inattese per cui mantenere l’ambiente pulito permette sopratutto agli acari della polvere di non insinuarsi e stare lontano.

Ci sono delle soluzioni a base naturale, come alcune piante da sistemare vicino ai balconi o sul davanzale che possono aiutare dal momento che le allontanano. Alcune piante come i gerani, la lavanda, il basilico e la menta hanno proprietà repellenti, per cui piantarne un po’ in giardino o metterle in qualche vasetto, tiene alla larga questi ospiti.

Ci sono poi degli oli essenziali a base di lavanda, ma anche cedro che sono considerati particolarmente efficaci. Basta semplicemente spruzzarli in casa come deodorante per l’ambiente per evitare che gli insetti giungano in casa durante la stagione primaverile. È possibile anche affidarsi a una soluzione a base di aceto di mele e acqua da spruzzare nei punti maggiormente accessibili per una casa più accogliente.

Considerando che alcuni insetti come le formiche e le mosche sono attirate da sostanze zuccherine o da residui di cibo o briciole di pane, è bene passare l’aspirabriciole o spazzare questi luoghi in modo da non farle entrare in casa.

Insetti in primavera in casa: repellente naturale

Considerando che i prodotti chimici non sono la soluzione migliore perché dannosi e invasivi, per tenere lontano gli insetti da casa è bene affidarsi a rimedi che siano efficaci e duraturi nel tempo. Il migliore al momento, è Ecopest Home, un repellente anti-insetto che li tiene lontano da casa in modo naturale, oltre a essere raccomandato anche dai consumatori.

Una soluzione naturale che permette di avere una casa accogliente e libera da questi parassiti. Garantisce una protezione h24 7 giorni su 7 estendendosi su un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati. Ecologico, quindi non dannoso per gli esseri umani e gli animali domestici, in generale.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Il merito e il successo di un repellente del genere è dato dal fatto che sfrutta l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, non captati dagli esseri umani, ma che questi insetti avvertono per cui non si avvicinano minimamente a casa. Un investimento semplice ed economico che tiene alla larga mosche, formiche, tarme, vespe, compreso i roditori.

Risulta molto facile da usare poiché non usa batterie che possano essere smaltite, quindi ecologico. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per sprigionare tutta la sua efficacia e potenza. È silenzioso senza provocare rumori fastidiosi e inodore. Ha una struttura compatta e maneggevole per cui è possibile anche portarlo in viaggio.

Un dispositivo non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto diffidando così delle imitazioni e accertarsi dell’esclusività e originalità. Si compila il modulo in attesa della telefonata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Si approfitta poi della promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49.90€ invece di 98 con pagamento direttamente in contanti, Paypal e carta di credito.