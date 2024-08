Arnica: un’alleata preziosa della cosmesi

Molti di voi avranno sentito parlare dell’arnica montana, meglio conosciuta semplicemente come arnica. Questa pianta è molto utilizzata come base per le creme sportive, poiché le sue proprietà anti infiammatorie sono potenti e riducono immediatamente il dolore, donando sollievo alle zone muscolari colpite. L’arnica viene utilizzata sia come prodotto medico che come prodotto cosmetico. Andiamo a vedere meglio le sue proprietà.

Arnica Montana: cos’è e come si utilizza

L’arnica montana è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Ha numerose proprietà benefiche come l’essere antiinfiammatoria, antidolorifica e antisettica. Questa particolare pianta si trova soprattutto in Europa, nei terreni poveri e montani. Si presenta con un arbusto rigido e delle infiorescenze giallognole. L’arnica montana è velenosa se ingerita ma può essere miracolosa se viene utilizzata come unguento per contratture muscolari o qualsiasi dolore fisico che può pervenire dopo una caduta o un affaticamento sportivo.

Arnica montana: tra medicina e cosmesi, quali sono gli usi più comuni

L’arnica viene utilizzata molto sia nella medicina, anche quella naturale che in cosmesi. Le sue numerose proprietà la rendono unica per i trattamenti di lesioni o infortuni. Creme, unguenti, punture o anche pasticche vengono fabbricate con alla base questa pianta e poi vendute a tantissimi sportivi, anche a società professionistiche. Le creme possono contere percentuali diversi di questa pianta a seconda della funzionalità. Le migliori sono sicuramente quelle con un minimo di 99% di arnica montana. Queste le riconoscerai dalla prima applicazione: un senso di fresco e immediato benessere nelle zone interessate. Per le lesioni o gli infortuni meno gravi si possono scegliere anche creme con una gradazione di arnica meno elevata. Le creme possono anche contenere altre piante benefiche come il famoso “artiglio del diavolo” utile per sciogliere la muscolatura e le contratture.

Meno famoso però è il suo impiego nei cosmetici. Molte aziende di cosmesi hanno deciso difatti di inserire tra gli ingredienti l’arnica montana per i suoi benefici. Cosmetici con base arnica risultano meno aggressivi sulla pelle, le proprietà anti infiammatorie ed emmollienti fanno sì che la tua pelle risulterà sempre liscia e mai arrossata, problemi che invece possono arrivare con l’utilizzo di cosmetici di bassa qualità e senza prodotti anti infiammatori come l’arnica.

I cosmetici a base arnica: quali sono i più utilizzati

I cosmetici con arnica sono oggi tra i più utilizzati. Puoi provare delle fantastiche creme contorno occhi, oppure delle creme viso, i prodotti migliori con arnica montana li riconoscerai fin dal primo utilizzo e non riuscirai più a tornare indietro. Vediamo quali sono i migliori:

– Contorno occhi: l’arnica essendo emmolliente e antiinfiammatoria è molto utile per donare al tuo contorno occhi lucentezza e vitalità. Essendo vicino agli occhi è bene utilizzare un prodotto testato e che non contenga solamente arnica ma che combini questa pianta con altre.

– Crema viso: sicuramente una grande alleata per la pelle, l’arnica montana è utilizzata per le creme viso, soprattutto contro arrossamenti e screpolature. Provare per credere!

– Creme mani: come per il viso, l’arnica montana è molto utile per i composti usati per le mani, soprattutto in inverno previene la screpolatura.

Cosa aspetti a provare i cosmetici a base arnica?