Artrosi del ginocchio, speranza per cura da estratti di placenta liofilizzata

(Adnkronos) – "La novità più rilevante proveniente dagli Usa nell'ambito dell'ortobiologia applicata alle patologie del ginocchio è stata la notizia di un nuovo studio in fase 3 per una terapia biologica per la cura dell'artrosi a base di estratti di placenta liofilizzata, terapia denominata Asa (Amniotic Suspension Allograft)". Il futuro della cura dell'artrosi del ginocchio è stato uno dei temi al centro del Congresso annuale dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos) a San Diego, a cui ha partecipato la Siot, Società italiana di ortopedia e traumatologia, con il presidente Pietro Simone Randelli che ha confermato ai ricercatori statunitensi "l'interesse dell'Italia quale partner ideale nell'utilizzo di questa nuova terapia che, come emerso dai dati dei primi 2 studi effettuati, riduce i sintomi nel 75% dei pazienti trattati per almeno 1 anno, mostrandosi nettamente superiore agli altri trattamenti", riferisce la Siot. Per quel che riguarda l'artrosi dell'anca, "tra le novità è stata presentata ufficialmente la nuova protesi a doppia mobilità in lega metallica anallergica, in grado non solo di ridurre notevolmente il rischio di lussazione della protesi, ma anche di assicurarne una longevità pluridecennale". "Gli ortopedici italiani che hanno contribuito al programma del congresso con speaker d'eccezione – sottolinea Randelli che ha guidato la delegazione italiana al congresso Aaos – confermano ancora una volta il nostro livello fra i più avanzati del mondo: chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio, tecniche di ricostruzione per traumi sportivi e tumori dell'osso e tecnologie all'avanguardia per interventi alla colonna vertebrale, piedi e caviglie, i temi di maggiore successo". Tra le novità emerse – riporta la Siot – uno spazio rilevante è stato dato alle tecnologie rigenerative di ultima generazione utilizzate in ambito ortopedico. Nel simposio sulle reali applicazioni cliniche dell'ortobiologia in ortopedia, insieme ai più importanti professionisti del settore, il presidente Randelli ha illustrato come l'utilizzo delle cellule staminali da tessuto adiposo sia utile nella riparazione dei tendini della spalla, portando l'esperienza dell'Istituto Gaetano Pini di Milano sui vantaggiosi risultati ottenuti nei soggetti trattati con questa tecnologia innovativa. "Oggi – commenta a margine del congresso Randelli, direttore Prima Clinica ortopedica dell'università degli Studi di Milano, Istituto ortopedico Gaetano Pini – le cellule staminali possono contribuire a migliorare i risultati clinici delle tecniche di riparazione della cuffia dei rotatori, migliorando i risultati funzionali dei pazienti già nelle fasi precoci della riabilitazione". La prossima edizione del congresso si terrà a marzo 2026 a New Orleans, in Louisiana, dove la Società italiana di ortopedia ha brillato in passato come 'Guest nation' dell'Aaos, organizzando simposi congiunti e tavole rotonde con i più importanti colleghi statunitensi. Già quest'anno però, il presidente dell'Academy americana, Annunziato Amendola, parteciperà quale ospite d'onore al 108esimo Congresso nazionale della Siot, che si terrà a Roma dal 6 all'8 novembre 2025 con presidenti Giulio Maccauro e Francesco Pallotta. Il congresso di Roma sarà quindi un'ulteriore occasione di confronto fra i due Paesi per migliorare la qualità di vita e i risultati chirurgici dei pazienti ortopedici. —[email protected] (Web Info)