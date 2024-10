Il connubio tra yoga e corsa

La pratica dello yoga sta guadagnando sempre più popolarità tra i corridori, grazie ai suoi numerosi benefici. Non solo aiuta a migliorare la flessibilità, ma contribuisce anche a prevenire infortuni e a favorire il recupero muscolare. Molti atleti, come Sara Bigatti e John Kraijenbrink, hanno scoperto come le asana possano integrare perfettamente la loro routine di corsa, portando a performance migliori e a una maggiore consapevolezza del corpo.

Le asana fondamentali per i corridori

Iniziamo con alcune posizioni chiave che ogni corridore dovrebbe includere nella propria pratica post-corsa. La prima asana è il pigeon pose, che aiuta ad allungare i muscoli dell’anca e a migliorare la mobilità. Per eseguirla, inizia in posizione quadrupede, porta il piede destro in avanti tra le mani e affonda il bacino verso il basso. Mantieni la posizione per 5-10 respiri, sentendo l’allungamento dell’ileopsoas sinistro.

Un’altra posizione utile è il runner’s lunge. Dalla posizione quadrupede, porta il piede destro in avanti e distendi lentamente la gamba destra, mantenendo il piede a terra. Questo esercizio è fondamentale per allungare il tendine del ginocchio e il tibiale anteriore, garantendo flessibilità e prevenendo infortuni. Mantieni la posizione per 5-10 respiri e poi ripeti dall’altra parte.

Stretching finale per il recupero

Infine, una posizione che non può mancare è il figure four stretch. Sdraiati sulla schiena e porta le ginocchia in linea con il bacino. Posiziona la caviglia sinistra sotto il ginocchio destro, formando un numero 4 con le gambe. Afferra la coscia destra e avvicinala al petto per sentire un profondo allungamento nel gluteo sinistro. Mantieni per 5-10 respiri e poi inverti le gambe. Questa posizione è ideale per rilassare i muscoli dopo una corsa intensa.

Incorporare queste asana nella tua routine di corsa non solo migliorerà la tua flessibilità, ma ti aiuterà anche a mantenere il corpo in salute e a prevenire infortuni. Con la giusta pratica, potrai godere appieno dei benefici sia dello yoga che della corsa.