Ashtanga Vinyasa Yoga: il percorso di meditazione in movimento a Venezia

L’Ashtanga Vinyasa Yoga è molto più di una semplice pratica fisica; è un viaggio interiore che unisce corpo, mente e spirito in un flusso armonioso. Questa disciplina, codificata da K. Pattabhi Jois all’inizio del XX secolo, si distingue per la sua struttura rigorosa e la sua intensità. A Venezia, questa pratica è resa accessibile a tutti, con corsi che mettono l’accento sull’allineamento e sulla fluidità delle posture.

L’Ashtanga Vinyasa Yoga è una forma di meditazione in movimento che richiede una sincronizzazione perfetta tra respiro e movimento. A differenza di altre forme di yoga, come l’Hatha Yoga o il Vinyasa Flow, l’Ashtanga segue una sequenza fissa di posizioni, rendendola una delle pratiche più intense e disciplinate.

I tre pilastri dell’Ashtanga Vinyasa Yoga

La pratica dell’Ashtanga Vinyasa si basa su tre principi fondamentali, noti come Tristhana

Respiro Ujjayi

Il respiro Ujjayi è una respirazione profonda e sonora che riscalda il corpo dall’interno. Questo tipo di respiro calma la mente e crea il ritmo necessario per la pratica. È un elemento essenziale per mantenere la concentrazione e la fluidità durante le sequenze.

Bandha

I Bandha sono attivazioni muscolari profonde che favoriscono stabilità, leggerezza e protezione delle articolazioni. Questi ‘chiusure’ energetiche sono fondamentali per eseguire le posture in modo sicuro ed efficace.

Drishti

I Drishti sono punti fissi di focalizzazione dello sguardo che migliorano l’equilibrio e la concentrazione mentale. Questa pratica aiuta a mantenere la mente focalizzata e a evitare distrazioni durante la sessione.

Benefici dell’Ashtanga Vinyasa Yoga

L’Ashtanga Vinyasa Yoga offre una serie di benefici che vanno oltre il semplice miglioramento della flessibilità e della forza fisica. Ecco alcuni dei principali vantaggi di questa pratica:

1. Sviluppo di forza, flessibilità e resistenza La pratica regolare aiuta a migliorare la forza muscolare, la flessibilità e la resistenza fisica.

2. Detox naturale Grazie al calore generato dal respiro e dal movimento, l’Ashtanga favorisce l’eliminazione delle tossine attraverso il sudore.

3. Aumento del focus mentale La concentrazione richiesta durante la pratica aiuta a migliorare la chiarezza cognitiva e la capacità di focalizzazione.

4. Riduzione dello stress L’Ashtanga Vinyasa Yoga promuove la consapevolezza del proprio corpo e riduce i livelli di stress.

5. Consapevolezza corporea Questa pratica insegna ad ascoltare attentamente il proprio corpo, migliorando la consapevolezza e la connessione mente-corpo.

Struttura delle lezioni di Ashtanga Vinyasa Yoga

Ogni lezione di Ashtanga Vinyasa Yoga dura circa 60 minuti e segue una struttura ben definita:

1. Apertura Si inizia con i saluti al sole (Surya Namaskara A e B) per attivare corpo e respiro.

2. Asana in piedi Queste posture aiutano a radicare, dare forza e stabilità al corpo.

3. Asana sedute Queste posizioni purificano il corpo e approfondiscono la flessibilità.

4. Sequenza finale e rilassamento La lezione si conclude con asana invertite e un momento di riposo finale (Savasana).

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