Tè Jun: cos’è, benefici e controindicazioni

Vediamo, in questo articolo, cos’è il Jun Tea, i suoi benefici ma anche le controindicazioni. La bevanda di origine antichissima è sempre più amata da persone di tutto il mondo, proprio per le sue potenzialità benefiche. Ecco quali sono.

Tè Jun, di cosa si tratta e i suoi benefici

Il Tè Jun è una bevanda di tè verde fermentata col miele dalle tante proprietà e ricca di batteri, lieviti e acidi organici utili a ripristinare nell’intestino i “batteri amici” di grande aiuto per il sistema digestivo.

Lo Jun Tea possiede numerose proprietà e benefici che lo accomunano alla più conosciuta bevanda fermentata preparata con lo scoby, il Kombucha. Potremo paragonarlo all’elisir di lunga vita più famosa di origini asiatiche.

Ecco i benefici di questo tè sul nostro organismo:

Migliora la digestione e stimola il metabolismo

Proprietà purificanti e disintossicanti

Rafforza il sistema immunitario

Attenua i dolori articolari

Questa bevanda viene ottenuta grazie alla fermentazione del tè verde, addolcito con il miele. La fermentazione avviene grazie ad una coltura simbiotica di batteri e lievito. L’utilizzo del miele come nutriente è il motivo per cui il Jun tea viene anche chiamato lo Champagne dei Kombucha, dato l’elevato costo rispetto allo zucchero raffinato.

Inoltre, il Jun Tea possiede note floreali derivanti dall’utilizzo del miele. Sono in molti a sostenere che il Jun Tea abbia un sapore tendenzialmente più leggero e frizzante rispetto al più conosciuto kombucha, ed è anche leggermente alcolico.

Té Jun, le controindicazioni della bevanda miracolosa

Questo elisir di lunga vita, dalle origini antiche, non presenta chiari ed evidenti effetti collaterali.

La sua composizione diversa di batteri e lieviti, sopravvivono meglio grazie ai nutrienti del tè verde e agli zuccheri nel miele.

La rendono una bevanda anche dal profumo gradevole e immensamente piacevole. Come altre bevande a base di tè e miele, basta non esagerare e farne un abuso. Per il resto, provatela e ne scoprirete gli immensi benefici sull’organismo.