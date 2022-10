Ausili per la deambulazione: come scegliere i fornitori

Ospedali, case di cura e case di riposo devono mettere a disposizione di ospiti e pazienti tutto l’occorrente per garantire loro una permanenza il più possibile confortevole e semplice, compresi gli ausili per la deambulazione.

I dispositivi ausiliari risultano fondamentali per garantire a pazienti con disabilità, allettati da molto tempo, indeboliti, anziani o sottoposti a interventi chirurgici di potersi muovere e spostare all’interno della struttura, da soli o con l’aiuto di infermieri, OSS o parenti.

Per garantire efficienza e semplicità di utilizzo, nonché la massima sicurezza, è necessario acquistare esclusivamente ausili di alta qualità, fabbricati nel rispetto delle norme vigenti; per andare sul sicuro, la struttura o il personale addetto devono individuare fornitori affidabili, in grado di effettuare una prima scrematura tra le tante proposte in commercio, così da semplificare la scelta e garantire il giusto connubio di qualità, sicurezza e convenienza.

Oggi è inoltre possibile rivolgersi a fornitori online come medicalcenteritalia.it, i quali, attraverso e-commerce facili da navigare e ben forniti, consentono ai professionisti della salute di individuare in pochi istanti i prodotti di loro interesse e di ordinarne il quantitativo desiderato.

Quando è necessario scegliere il fornitore di dispositivi ausiliari

La ricerca di un fornitore di dispositivi ausiliari come sedie a rotelle, girelli o stampelle avviene sia quando si è in procinto di aprire una nuova struttura, la quale risulta ancora sprovvista delle strumentazioni essenziali per la cura dei pazienti, sia laddove si decida di rinnovare la strumentazione in uso, sostituendo dispositivi ormai vecchi e superati con prodotti nuovi e di ultima generazione.

Può inoltre capitare che il vecchio fornitore abbia sospeso la propria attività oppure non soddisfi più le esigenze della struttura in termini di qualità o convenienza, e ci si trovi nella situazione di doverne trovare uno nuovo.

Fornitori di ausili per la deambulazione: ecco come sceglierli

La scelta del fornitore di ausili per la deambulazione deve tenere conto dei seguenti fattori: