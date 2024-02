Lo sapevate che ballare reggaeton è un ottimo modo per dimagrire? Quest’attività fisica infatti prevede alla base il cardio, perfetto come brucia grassi. Ecco come perdere peso divertendosi.

Ballare reggaeton fa dimagrire: come perdere peso divertendosi

Il Reggaeton è un ballo molto sensuale, figlio della musica Reggae, unito alla danza latina la Salsa, che ti fa muovere fascia addominale, bacino e gambe. Questo genere di ballo ha preso vita a Porto Rico per poi invadere New York e Miami, dove c’era un’alta concentrazione di ispanici. Poi è diventato molto di moda in tutto il mondo.

Con il reggaeton migliorerai la condizione fisica e incoraggerai il tuo tono muscolare, migliorerai il controllo della coordinazione del corpo. In più non si ha bisogno del partner. Da sempre ballare è un attività fisica, considerata benefica per la nostra salute emozionale e mentale.

Danzando al ritmo latino ed energico, si bruciano grassi e calorie in quantità. Il tutto, sempre, divertendosi. Divertimento e ritmo coinvolgente sono le caratteristiche più apprezzate del Reggaeton da tutti quelli che lo praticano. Non ci sono limiti di età, anche i bambini possono praticarlo! Il Reggaeton combina aerobica, tonificazione e passi di danza caraibica con l’energia della musica reggae.

Allontana lo stress e migliora il tono muscolare in una lezione coreografica, divertente, energica. Imparare i passi è facile e divertente: non serve essere ballerini. I passi permettono di tonificare i vari gruppi muscolari. L’alto ritmo della lezione garantisce un elevato consumo di calorie notevole perdita di peso alla lunga e anche il miglioramento della forma fisica. Infine ballare reggaeton è come una vera iniezione di energia che rimane durante il giorno: alzando il metabolismo il consumo di grassi continua anche dopo la fine della lezione.

Il Reggaeton nato a Porto Rico è fortemente influenzato dalla musica latino-americana, caraibica e hip-hop, ed è un tipo di danza molto libero. A essere importantissimo è il movimento di bacino e, in generale, di tutto il corpo.

Ballare reggaeton fa dimagrire: benefici

Il reggaeton è un tipo di musica e di danza che ha influenze giamaicane e della dancehall, con sonorità tipiche dell’America Latina e della cultura hip-hop. Questo mix dà origine ad un ritmo dominato dai beat e dal rapping in lingua spagnola. Sicuramente il merito del reggaeton è stato quello di aver dato ai giovani ispano-americani un canale espressivo proprio. In Europa si è recentemente diffuso come ballo latino ed il suo seguito è dovuto principalmente alle sue caratteristiche di essere una danza sensuale ed allo stesso tempo brucia grassi.

Il ballo Reggaeton è puro ritmo: si tratta di un ballo abbastanza libero e che non deve necessariamente essere ballato in coppia, a differenza della bachata, della salsa e del merengue. Il ballo di coppia tuttavia è la variante più praticata, o almeno lo scopo che si persegue nel momento in cui inizia la musica. Quando l’uomo e la donna ballano insieme danno vita ad una serie di pose sensuali miste tra giochi più espliciti e corteggiamento.

Lo scopo è raggiungere l’intesa nella coppia ed infiammare questa danza con una buona dose di atmosfera piccante. Nel gioco del corteggiamento del reggaeton l’uomo deve tirare fuori il suo essere macho, mentre la donna esterna tutta la sensualità e le arti provocanti.