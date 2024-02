Dieta detox per estate: come superare la prova costume naturalmente

Sebbene la stagione estiva sia ancora molto lontana, per riuscire ad arrivare in forma alla prova costume molti cominciano già a prepararsi fin da ora. In questo periodo può capitare di aver accumulato tossine e scorie che si possono eliminare con una dieta detox che aiuta a depurarsi e quindi ad avere un addome maggiormente tonico. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire come seguirla nel modo giusto.

Dieta detox per estate

In vista della bella stagione e di conseguenza dell’estate, bisogna preparare il fisico affinché sia pronto nel migliore dei modi per la prova costume che affligge sempre più tantissimi italiani sia di sesso maschile che femminile. Per essere pronti ad affrontare nel modo migliore la stagione, una dieta detox da seguire fin da ora è sicuramente il programma ideale.

Come dice la parola stessa, detox sta proprio a significare detossinare, quindi depurare l’organismo eliminando tutte le scorie e le tossine che si sono accumulate fino ad ora. Un regime di tale portata aiuta non solo ad avere un fisico maggiormente asciutto e tonico, ma anche a contrastare e combattere la ritenzione idrica che causa gonfiore e quindi pesantezza.

Per arrivare in forma all’appuntamento con l’estate molti lottano per un regime alimentare particolarmente drastico che sicuramente non aiuta, anzi. Secondo il parere degli esperti risulta fondamentale seguire una dieta detox proprio per fare in modo che il corpo si abitui, pian piano, ai ritmi e quindi arrivare nel modo giusto a questo appuntamento.

Un trattamento detox che sia una dieta o adottare comportamenti adeguati dovrebbe essere fatto almeno due volte l’anno proprio per evitare che le scorie e le tossine possano portare a problematiche o insorgenze di determinati disturbi.

Dieta detox per estate: cosa mangiare

Con l’arrivo del caldo ma anche della tanta temuta prova costume, condurre uno stile di vita alimentare e quindi iniziare a seguire una dieta detox è di fondamentale importanza. Questo tipo di regime aiuta infatti a prevenire gli attacchi di fame e al tempo stesso combattere il peso in eccesso.

Per ottenere i maggiori benefici da un regime di questo tipo bisogna innanzitutto consumare alimenti come frutta e verdura tipici di stagione. A tal proposito, sono ottimi tutti quei cibi che contengono acqua in grado di sgonfiare. Quindi via libera a rucola, ma anche insalata oppure pomodori che sicuramente agevolano questo processo di detossinazione.

Nella dieta detox è bene poi, non solo concentrarsi sulla stagionalità degli alimenti, ma cercare di variare il più possibile proprio per riuscire ad accumulare meno tossine. Durante il periodo di questo tipo di regime che consolitamente consta di due o tre giorni, è utile bere fino a 2 litri di acqua al giorno, a cominciare da un bicchiere al mattino appena svegli con l’aggiunta di succo di limone.

Considerando che l’acqua è importante in quanto idrata e ha il potere di espellere le tossine, è bene optare anche per delle tisane o delle bevande drenanti a base di ortica, menta, betulla o tarassaco che hanno tutte proprietà detox e depuranti. Per quanto riguarda gli ortaggi non bisogna poi dimenticare il consumo di zenzero, cetrioli oppure legumi che danno benefici di cui si ha bisogno.

Dieta detox per estate: formula naturale

