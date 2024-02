Tra i cibi più salutari e consigliati in una dieta ipocalorica c’è sicuramente lo yogurt. Per dimagrire, però, c’è da scegliere tra quello intero o magro. Ecco quale preferire.

Yogurt intero o magro: quale mangiare per dimagrire

Se il tuo obiettivo è la perdita di peso, seguendo una dieta ipocalorica e sana, è bene che tu sappia tutto ciò che assumi. Nella dieta la maggior parte delle volte viene consigliato come spuntino oppure come dessert lo yogurt che è molto salutare. Come spuntino combatte il senso di fame e rafforza ancora di più la flora intestinale perché i batteri buoni di cui è ricco lontano dai pasti riescono a svolgere maggiormente la loro azione protettiva nei confronti dell’intestino. Sul mercato ne esistono di diverse tipologie, ingredienti e con diverse calorie.

Qual è meglio scegliere se si è a dieta e si vuole dimagrire, tra yogurt intero o magro? Secondo gli esperti il migliore è lo yogurt intero bianco. Questo ha in sé tutti i macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine) ed è dal punto di vista nutrizionale è più completo rispetto agli altri tipi. Inoltre, rispetto a quello magro che fornisce più zuccheri, dà un maggior senso di sazietà, utile per chi è a dieta o ha qualche chilo di troppo da perdere.

Ecco i principali benefici dello yogurt intero: apporta una gran quantità di minerali come il calcio, utile alle ossa. Assicura, poi, tante vitamine: la H, perfetta per la salute dei capelli e delle unghie; la PP, preziosa per le funzioni digestive; e quelle del gruppo B, coinvolte nei processi immunitari. Inoltre, apporta proteine indispensabili per la costruzione dei muscoli e acidi grassi essenziali come gli Omega 3, che favoriscono la salute di cuore, arterie e cervello.

L’ideale è scegliere lo yogurt che abbia come ingredienti solo latte e fermenti vivi. Vanno, invece, evitati quelli che contengono zucchero aggiunto come il fruttosio, che sull’etichetta può essere indicato “zucchero della frutta” o “succo d’uva”. Per perdere qualche chilo di troppo sono da evitare i tipi che contengono frutta o cereali, aromi vari, sciroppo di glucosio o di fruttosio e conservanti.

Meglio scegliere uno yogurt che abbia una quantità di carboidrati e zuccheri non superiore ai 5-6 grammi e che apporti dalle 50 alle 65 chilocalorie ogni 100 grammi.

È lo yogurt nutrizionalmente più completo e sano. Possiede in media 3,25% di proteine, 2,45% di lipidi e il 3,75% di carboidrati per 100g di prodotto. Contiene vitamina D, vitamina B1, B2, B3, B6, B12 e minerali, di cui sicuramente il più abbondante è il calcio. Quando lo acquisti presta attenzione a:

Data di scadenza: Consumare uno yogurt che sta per scadere o è già scaduto, significa consumare uno yogurt la cui percentuale di fermenti lattici e di probiotici si è ridotta drasticamente (anche del 80-90 %), così come la possibilità di goderne dei benefici.

Gli ingredienti: sull’etichetta, uno yogurt dovrebbe riportare solo latte intero, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophilus, “Bifidobacterium BB12, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus Rhamnosus ecc”.

Tra i migliori yogurt interi scegliere:

il Kefir, un latte fermentato ricco di fermenti lattici e probiotici, dal gusto fresco e piccante, lievemente acido. Il kefir possiede benefici superiori allo yogurt bianco intero classico, grazie alla presenza di oltre 12 specie diverse di microrganismi (a fronte delle 2 possedute dallo yogurt classico), molti dei quali con funzione probiotica.

Lo yogurt greco, che si distingue dallo yogurt intero classico per il metodo di produzione (viene filtrato 3 volte anziché 2) che ne conferisce caratteristiche peculiari.