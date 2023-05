Bassa libido in menopausa: cause, consigli e rimedi naturali

Una bassa libido in menopausa è normale, ma per fortuna si tratta anche di una condizione temporanea, che può essere affrontata anche con rimedi naturali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di questo disagio e come affrontarlo con rimedi naturali.

Bassa libido in menopausa

La menopausa inizia ufficialmente quando sono passati 12 mesi dall’ultima mestruazione. Il periodo che la precede è detto perimenopausa ed è proprio in questo periodo che, a causa delle fluttuazioni ormonali, una donna può ritrovarsi alle prese sia con alcuni problemi specifici, legati proprio allo squilibrio ormonale, che con una bassa libido, una condizione certamente di disagio, che si protrae fino alla menopausa, ma che può, in ogni caso, essere approcciata serenamente e con rimedi naturali.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di una bassa libido in menopausa, quanto è comune questo disagio e come risolverlo naturalmente e serenamente.

Bassa libido in menopausa: cause

Durante la menopausa e anche nel periodo che la precede, molte donne potrebbero essere alle prese con una libido bassa a causa del calo dei livelli di estrogeni e testosterone nel sangue, ma anche a causa di un minor apporto di sangue alla vagina, che causa una scarsa lubrificazione e, di conseguenza, rapporti sessuali dolorosi. Fortunatamente, questa condizione, che è molto comune, non è un vero e proprio problema di salute e può essere affrontato serenamente, con il giusto approccio e la migliore soluzione naturale, che risolve questo disagio, senza provocare conseguenze irreparabili sull’organismo, come accade, invece, quando ci si affida ad altre soluzioni.

Una libido bassa in menopausa non dipende solo da cause fisiologiche, ma può essere anche l’effetto collaterale di un farmaco che si assume per controllare i sintomi della menopausa, oppure, per uno stile di vita poco sano, a causa del quale, ad esempio, si ha una maggior difficoltà a gestire l’ansia, oppure, a causa di un forte stato di stress o depressione.

Questa condizione non è prerogativa di tutte le donne. Infatti, alcune donne, con la menopausa, manifestano un maggiore desiderio sessuale, forse, perché con i figli fuori casa e, in generale, per l’avere dei figli già grandi e autonomi, oppure, per l’impossibilità di incorrere in una gravidanza, queste donne riescono a rilassarsi di più e a gestire meglio la propria intimità.

