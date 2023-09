Gisele Bundchen, supermodella brasiliana ed ex moglie dell’ex campione di football americano Tom Brady, è in perfetta forma. Quali sono i suoi segreti di bellezza? Scopriamo la beauty routine della top model.

La beauty routine di Gisele Bundchen: tutti i segreti di bellezza

Gisele Bündchen, una delle supermodelle brasiliane più famose al mondo, torna a parlare del matrimonio finito lo scorso ottobre, dopo 13 anni, con l’ex campione di football americano Tom Brady. La celebre rivista Forbes la include nella classifica annuale delle Top Model che hanno guadagnato di più nel 2015. Dal 2000 a fine 2006 è stata “l’angelo” per eccellenza di Victoria’s Secret per cui è diventata famosa a livello mondiale.

Come fa la supermodella brasiliana, splendida 43enne, a restare in forma sia a livello fisico che con una pelle perfetta? Gisele, mamma di due figli, ha svelato ai suoi 22milioni di followers alcuni dei principali segreti di bellezza. “Adoro il calore, l’odore della brezza dell’oceano, guardare i potenti temporali e i magici tramonti”, ha detto in un’intervista. “Sentirsi in contatto con la natura mi porta tanta gioia”.

E con gli anni Gisele, che non è mai stata fissata con trucco, abbigliamento costoso e tutto quello che c’è di artificioso e costruito intorno alla bellezza pura, ha fatto sempre più della semplicità e naturalezza il proprio modus vivendi, in cui rientrano alimentazione, fitness e beauty routine.

La semplicità della supermodella sta anche nella sua skincare routine. Sono davvero pochi i suoi accorgimenti per mantenere la sua pelle giovane e sana. E si possono riassumere in pochi passi: acqua (berne tantissima ogni giorno e usarla in abbondanza per pulire il viso), un esfoliante naturale, un contorno occhi delicato e uno spray per il viso, meglio se aromatizzato alla rosa o alla lavanda.

Ultimo prodotto, e non poteva essere altrimenti visto che Gisele è stata per anni ambassador del brand, il Capture Totale Super Potent Serum di Dior, che unisce poteri idratanti come squalene, niacinamide, glicerina e acido ialuronico, con un vero e proprio giardino di estratti floreali per rivitalizzare la pelle.

La supermodella brasiliana Gisele Bundchen, come detto, non segue tanti passaggi nella sua skincare routine ma preferisce focalizzarsi su pochi prodotti ma di qualità per la sua pelle al top. La bellissima 43enne ha un altro segreto per restare sempre giovane, la meditazione mattutina: “Pratico la meditazione ogni mattina. Credo che la bellezza esteriore sia un riflesso del tuo equilibrio interiore e della tua pace”, ha rivelato la top model.

A livello di make-up abbiamo già detto che la Bundchen sceglie la semplicità infatti è spesso al naturale, senza trucco se non per lavoro. Come raccontato qualche tempo fa, Gisele non può però rinunciare al mascara nero che usa sempre sulle ciglia superiori e inferiori: così rende il suo sguardo molto più intenso e i suoi occhi un po’ piccoli, più grandi.