Kendall Jenner svela tutti i suoi segreti di bellezza: la beauty routine della modella

Kendall Jenner, una delle top model americane più famose e pagate del momento, è super amata in tutto il mondo. Diventata nota con la sua famiglia Kardashian nel reality show Al passo con i Kardashian, la splendida 27enne ha rivelato la sua beauty routine.

La top model Kendall Jenner, con le sue misure quasi perfette 84-61-88 ha costruito in pochi anni una carriera da modella tra le più pagate in assoluto. La 27enne dagli occhi scuri e dal fisico mozzafiato è un’icona di stile e di bellezza in tutto il mondo. Cosa sappiamo della sua beauty routine per una pelle al top come la sua? Ce lo dice proprio lei.

Per Kendall ogni sera prima di andare a letto è fondamentale un’ambita cura della pelle e un’attenzione particolare ai suoi denti, essendo anche ambassador dell’azienda di igiene orale Moon dal 2019. “Di solito bevo il tè e mi rilasso leggendo un libro o scrivendo sul mio diario”, ha detto la Jenner.

Kendall Jenner ha parlato anche della sua lotta con l’ansia, e ha scoperto che una routine notturna mirata aiuta a calmare tutti i pensieri frenetici. “Ho lottato con l’ansia per anni e ci sono sempre giorni buoni e giorni brutti”, spiega la Jenner. Per rilassarsi la supermodella si prende 15 minuti per meditare per calmare la sua ansia in modo da poter riposare bene la notte.

La routine di bellezza di Kendall Jenner è uguale tutte le sere. Alcune volte la top model aggiunge alla cura della sua pelle nuovi prodotti, sieri e detergenti extra. Kendall preferisce usare prodotti delicati sul viso come il Clean Natural Facial Cleanser della sua dermatologa, Christie Kidd. Per il siero utilizza sempre SkinCeuticals Vitamin CE Ferulic.

La Jenner 27enne ha avuto per lungo tempo un problema di acne al viso. La supermodella americana ha confessato di averlo risolto con una maschera casalinga: succo di limone, albume, miele e poco bicarbonato. Si lava il viso due volte al giorno e usa la protezione solare anche in inverno.

La modella ha rivelato: “Lavo la faccia mattina e sera e metto la protezione solare ogni giorno”, ma non solo. La top model beve molta acqua perché rimanere idratate è fondamentale per la pelle, come mangiare sano.

Kendall ha detto che le sue sorelle hanno sempre cercato di mettere lei e Kylie (Jenner) in guardia dando consigli per non cadere negli stessi errori che hanno fatto loro alla loro età. Le dicevano sempre “Non toccarti mai la faccia, non picchiettarla, lavala sempre e metti sempre un contorno occhi”. Per questo fin da bambina anche Kendall si è sempre presa cura del viso.

Altro segreto di bellezza: a Kendall Jenner piace iniziare la giornata con il ghiaccio sulla pelle. La supermodella prende una ciotola di ghiaccio e ci immerge la faccia per prima cosa al mattino. “È fantastico per la tua pelle ma è anche davvero incredibile per aiutare con l’ansia”, ha detto la Jenner.

Kendall Jenner della famiglia Kardashian, la super modella del momento, come abbiamo detto cura molto la sua pelle come tutta la famiglia, da quando era piccola. Nella sua skincare non può mancare una buona detersione per rimuovere il trucco.

Soprattutto durante le fashion week e nei giorni di set la top model dice che è la regola numero uno per la cura della pelle. Il suo detergente viso preferito è Clean Natural Facial Cleanser creato dalla sua dermatologa di Beverly Hills, Christie Kidd.

Quando le viene chiesto qual è il miglior consiglio di bellezza che abbia mai ricevuto, la Jenner risponde che viene sicuramente da sua madre che le ha insegnato fin da piccola che la bellezza viene da dentro e risplende verso l’esterno. “Se non ti senti bene con te stessa, si vedrà all’esterno. Quindi dare priorità alla cura di sé e al benessere è la cosa più importante”, ha detto Kendall.