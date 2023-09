Capita ad alcuni di svegliarsi e anche di notte avere la bocca secca: ma perché capita? Scopriamo il motivo per cui ci si sveglia spesso con la bocca disidratata e secca.

Perché al mattino ci svegliamo con la bocca secca?

Spesso capita di avere la bocca secca al risveglio, nonostante la grande quantità di saliva presente. Se in tanti, però, tendono a sottovalutare la questione, è importante dire che un inconveniente del genere non è affatto da prendere sottogamba. Questa condizione, infatti, non è altro che un effetto collaterale di un problema è presente nel nostro corpo, di cui magari non siamo a conoscenza.

La saliva è fondamentale all’organismo, nonostante il suo ruolo venga sottovalutato. Infatti è ricca di enzimi che permettono agli alimenti di scomporsi ed essere ingeriti, così da aiutare lo stomaco ed alleggerendo la digestione. Inoltre aiuta a combattere le infezioni orali. Quindi se il suo contenuto è poco possono sorgere diversi problemi. Da cosa dipende la bocca secca?

La prima causa legata alla sensazione di bocca secca al mattino è semplicemente la disidratazione. Il corpo ci sta facendo capire che ha bisogno di più liquidi. La saliva è composta prevalentemente di acqua. Se, dunque, i liquidi sono presenti in quantità non sufficienti avrà problemi a produrla.

La seconda causa è la respirazione. Se ci si sveglia con la bocca spalancata le mucose possono seccarsi durante la notte. I tessuti orali tendono ad asciugarsi in questi casi, soprattutto in prossimità delle labbra. Questo problema è legato anche alle persone che soffrono di apnee notturne, che provocano respirazioni anormali.

Perché al mattino si ha la bocca secca? Cause e rimedi

Tra i rimedi principali per chi soffre di bocca secca è bere molta acqua durante il giorno, minimo 8 bicchieri al dì per rimanere nella quantità giusta. Masticare dei cubetti di ghiaccio, invece, stimola il flusso salivare. L’umidificatore aiuta a mantenere gli ambienti umidi, in questo modo si evita il problema a priori.

Ovviamente bisogna evitare alcol e caffeina, soprattutto poco prima del sonno. Infine è importante tener conto dell’igiene orale, infatti facendo attenzione a ciò si può prevenire la bocca secca.