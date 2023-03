La beauty routine di Irina Shayk: i segreti di bellezza

La beauty routine di Irina Shayk, quali sono i segreti di bellezza della supermodella russa? Scopriamo come si mantiene in forma e come cura la sua pelle Irina Shayk, a partire dall’idratazione.

La beauty routine di Irina Shayk

La 37enne, supermodella di origine russa, Irina Shayk ha confessato i suoi segreti di bellezza e la sua beauty routine in diverse interviste che l’hanno vista protagonista.

Recentemente, la supermodella richiesta da tutti i marchi di moda, ha confessato un suo beauty tips: la maschera viso 24k Pure Gold, una bomba anti age.

Si tratta di un alleato indispensabile per chiunque desideri mantenere la pelle in perfetto stato di salute, forever young, fresca, radiosa, rimpolpata.

La maschera viso in oro (amata anche da Kaia Gerber e Gigi Hadid) potenzia i benefici anti età dell’oro grazie al sinergico effetto anti stress, idratante e rigenerante di peptidi, estratto di pesca, tè rosso, coenzima 10 e acido ialuronico.

Inoltre, la giornata della top model russa inizia con il classico bicchierone di acqua tiepida e limone sorseggiato a stomaco vuoto perché Irina è fissata con l’idratazione.

Ancora, sempre allo scopo di promuovere la giovinezza cutanea, sì a un paio di peeling all’anno, meglio durante i mesi freddi, quando è minore l’esposizione ai raggi solari.

I segreti di bellezza di Irina Shayk: beauty tips

Traendo spunto dalle proprie origini, Irina Shayk ha raccontato che la sua pelle è abituata ad un clima rigido: “Sono cresciuta in un clima molto freddo. Quando mi sveglio presto o viaggio e mi sento un po’ gonfia con le borse sotto gli occhi, allora corro verso il frigo e prendo un cubetto di ghiaccio, lo faccio scorrere sul contorno occhi, mento e tutto intorno al viso”.

Per il suo incarnato, la top model di origine russa preferisce mescolare due fondotinta diversi all’interno del palmo della mano, il giusto per regalare luminosità alla propria pelle.

Infine, conclude la sua beauty routine dedicandosi alle sopracciglia piene e voluminose e per questo Irina utilizza uno spazzolino e lacca per capelli.