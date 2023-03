Come pulire la dentiera in modo naturale: consigli e trucchetti

La dentiera è una protesi dentale che aiuta a sostituire i denti mancanti. Le dentiere possono essere fatte di vari materiali, ma la maggior parte sono fatte di una miscela di porcellana e metallo. A causa della loro composizione, le dentiere possono essere difficili da pulire. Ecco alcuni consigli per pulirla con rimedi naturali.

Come pulire la dentiera: consigli

Sebbene esistano prodotti specifici per la pulizia delle dentiere, è possibile pulire la dentiera in modo naturale con pochi ingredienti. Ecco il primo metodo naturale. Basta avere: acqua calda, un bicchiere, sale marino e un panno morbido.

Riempire un bicchiere con acqua calda. Aggiungere un cucchiaio di sale marino all’acqua. Mescolare bene fino a quando il sale si è completamente sciolto. Immergere la dentiera nella soluzione salina per alcuni minuti. Scuotere la dentiera delicatamente per rimuovere la placca. Usare un panno morbido per pulire la dentiera. Risciacquare la dentiera con acqua calda.

Assicurarsi che la soluzione salina sia abbastanza calda da essere confortevole alla pelle, ma non così calda da scottare.

Non usare acqua troppo calda per risciacquare la dentiera, in quanto potrebbe causare danni.

Utilizzare uno spazzolino morbido per rimuovere la placca e i residui di alimenti dalla dentiera.

Lasciare la dentiera in un bicchiere con acqua calda quando non viene utilizzata per prevenire la secchezza.

Avere una dentiera costa molti sacrifici. Per preservare il buono stato della dentiera, proprio come per i denti, dobbiamo ogni giorno effettuare un processo di pulizia. La pulizia della dentiera removibile può essere fatta in diversi modi.

Soprattutto per i fumatori, l’ingiallimento dei denti e la comparsa di macchie, è inevitabile e molto precoce. A casa a fine giornata o quando si va a fare il riposino pomeridiano e’ bene immergere la propria dentiera in un bicchiere d’acqua con l’aggiunta delle famose compresse effervescenti che mantengono e puliscono in maniera dolce dai residui di cibo.

Pulire la dentiera con bicarbonato

Il bicarbonato ha le stesse funzioni del limone , lascia la dentiera pulita e allontana gli odori cattivi che purtroppo si fanno a formare.

Sapone liquido

Pulire sotto il getto di acqua calda con uno spazzolino adeguato e un po’ di sapone liquido per piatti e’ molto efficace e non lascia nessun odore, l’importante e pulire bene sotto l’acqua fino a quando non ci sia piu’ traccia di schiuma.

Aceto bianco

Anche un po’ d’acqua calda con aceto bianco diviso a meta’ e’ un’ ottima soluzione. Basta tenere la dentiera una ventina di minuti e poi una volta tolta dall’acqua sarebbe bene finire con qualche goccia di limone spremuto e delicatamente massaggiato con un fazzoletto.