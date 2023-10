Uno dei benefici principali del massaggio thailandese è la riattivazione del circuito venoso e linfatico. Ecco i benefici del massaggio thai contro la cellulite: sveliamo 7 cose che non sai.

I benefici del massaggio thai contro la cellulite: 7 cose che non sai

Il massaggio thai, o thailandese, ha molteplici benefici come il miglioramento della postura, il benessere generale e il rilassamento. Oltre a questo, riduce in maniera significativa dolori muscolari, tensioni nervose e contratture, combatte l’insonnia e allevia i sintomi della cefalea. Ma lo sapevi che è anche una cura contro la cellulite?

Uno dei principali benefici del massaggio thai è infatti il riavvio del circuito venoso e linfatico: una vera cura di bellezza per la pelle. Non è quindi solo un massaggio rilassante quello tradizionale thailandese, ma un vero trattamento di bellezza: con la sua azione stimola l’intero sistema venoso e linfatico.

Il massaggio thai genera benessere alla pelle, che risulta dopo il trattamento più liscia, elastica e morbida. Ma è il suo massaggio profondo con movimenti ritmici, quello capace di attenuare le tensioni del tessuto muscolare e connettivo trasformando il massaggio in un ottimo rimedio anti-cellulite.

Un massaggio thai, fatto a regola d’arte, è davvero altamente drenante e capace di riattivare la circolazione grazie a movimenti corretti, efficaci e mirati. Una variante del massaggio thai, perfetto contro la cellulite, è l’aggiunta di erbe aromatiche nel trattamento.

Come detto, il massaggio stimola il percorso dei cosiddetti Sen, i canali in cui scorre l’energia, e viene eseguito utilizzando le mani, ma soprattutto dei sacchetti riempiti con un mix di erbe dalle proprietà terapeutiche.

Il composto comprende piante medicinali come la curcuma (antisettica e utile per rendere elastica la pelle), la lemongrass (disinfettante, diuretica e detossinante), il tamarindo (purificante), la cassia, (calmante per i fastidi mestruali), lo zenzero (antinfiammatorio). Gli ingredienti vengono lasciati essiccare, sminuzzati e mescolati secondo una ricetta tradizionale, poi si chiudono in piccoli sacchetti di cotone, che vengono scaldati con il vapore prima dell’uso.

In Thailandia lo si usa per contrastare i problemi mestruali, o quelli legati alla gravidanza e al post partum, ma anche gli accumuli adiposi, l’insufficienza venosa e linfatica causa della cellulite, la presenza di capillari evidenti, l’invecchiamento della pelle.

Massaggio thai contro la cellulite: benefici

Lo sapevate che il massaggio thai è perfetto contro la cellulite? Perché? La sequenza detta delle ‘linee interne della gamba’ che si esegue in posizione supina, è perfetta per riattivare la circolazione venosa e prevenire la formazione di vene varicose.

E’ un massaggio che drena profondamente il ristagno dei liquidi in eccesso e migliora la funzionalità del tessuto connettivale, alleviando notevolmente i gonfiori. Questa sequenza infine è molto utile anche per alleviare i dolori articolari che si manifestano nella parte interna del ginocchio.

La sequenza si esegue, come abbiamo detto, in posizione supina, il massaggiatore appoggia la mano destra sul ginocchio del cliente, senza premere, e con la mano sinistra effettua la digitopressione su tutta la linea della gamba, partendo dalla caviglia fino ad arrivare al ginocchio, dopodiché tornerà indietro, esercitando la stessa pressione.

Partendo poi dalla zona in prossimità del piede circa a 2-3 cm sotto la prima linea appena trattata, il massaggiatore effettuerà la digitopressione della seconda linea, arrivando sempre fino al ginocchio per poi tornare indietro.

Queste due linee distano circa 3-4 cm l’una dall’altra ma salendo verso il ginocchio la distanza si restringe.

La sequenza si conclude poi nella stessa posizione di prima, con il massaggiatore che vi terrà il ginocchio con la mano destra, mentre con la sinistra, eseguirà una compressione palmare lungo tutta la gamba fino ad arrivare all’inguine per poi tornare indietro.

Questa sequenza è molto efficace per riattivare la circolazione e drenare tutto il ristagno dei liquidi nel corpo.