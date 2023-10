Paola Caruso, ex Bonas di “Avanti un altro” e showgirl calabrese apparsa in diversi programmi tv, sta vivendo un periodo molto difficile a causa della malattia di suo figlio di tre anni. Ma quale beauty routine segue Paola Caruso?

La beauty routine di Paola Caruso

Paola Caruso, showgirl calabrese e opinionista di programmi tv, si è sempre mostrata in perfetta forma nonostante il periodo difficile che l’ha costretta a dimagrire. Paola ha oggi 38 anni ed è mamma del piccolo Michele che da un anno che sta affrontando le ripercussioni di una puntura a cui il bambino è stato sottoposto in Egitto e che gli ha procurato difficoltà di deambulazione tali da non riuscire a muoversi se non con un tutore.

Questo periodo straziante, che dura da un anno all’incirca, ha avuto ripercussioni anche sul suo aspetto visibilmente dimagrito e diverso dal solito. Ma la Caruso resta sempre con una bellissima pelle, luminosa e senza imperfezioni merito della sua beauty routine. Quali sono i segreti di bellezza dell’ex Bonas di “Avanti un altro”?

Paola è molto attiva sui social dove è seguitissima; la showgirl calabrese pubblica scatti sempre diversi in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Anche al naturale, senza trucco e senza filtri, incanta: voi l’avete mai vista senza make up? E’ stata proprio lei a pubblicare il suo viso senza filtri sul suo profilo social. Anche senza trucco notiamo i suoi lineamenti e i suoi colori chiari e gli occhi, grandi e verdi.

Per la sua pelle delicata, la Caruso utilizza soltanto prodotti specifici che non contengono sostanze aggressive proprio perché come ha svelato l’influencer è facile che le vengano dei rossori. Infatti, Paola è molto chiara di carnagione e per questo che non abbandona mai la protezione solare che sia estate o inverno. La beauty routine prosegue con creme idratanti, non utilizza un unico brand di riferimento, abbinate a un siero idratante.

La beauty routine di Paola Caruso: segreti della showgirl

Paola Caruso, showgirl, influencer e opinionista, all’età di 38 anni è più in forma che mai. L’ex Bonas di “Avanti un altro” è tornata nel salotto di Silvia Toffanin “Verissimo” per parlare del dramma vissuto in Egitto con suo figlio di quattro anni. Il bimbo si è sentito male in un villaggio turistico di Sharm El Sheik. Iniziò ad avere la febbre alta, dopo i medicinali di routine, continuava ad avere la temperatura alta e così il medico della struttura dove alloggiavano la Caruso e il figlio consigliò una siringa di un medicinale non ben specificato.

Un po’ titubante, la Caruso accettò e fece fare la siringa al bimbo. Da lì le conseguenze sono state drammatiche. Il bimbo non ha più camminato, ha un problema alla gamba che forse lo costringerà a portare un tutore per tutta la vita. Poi a maggio scorso suo figlio ha subìto un intervento che gli ha permesso di tornare a camminare e a frequentare la scuola.

Paola ha condiviso la sua gioia in un post dedicato all’amore incondizionato che supera ogni difficoltà: “Vedere la felicità nel tuo volto, amore mio, nel tornare a scuola dopo mesi, riempie il mio cuore di gioia”.