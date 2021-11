Bere troppi caffè al giorno: quali conseguenze ha sul nostro organismo?

Il caffè, se bevuto in quantità modesta, può fare bene al nostro corpo. Ma cosa succede se esageriamo e beviamo troppi caffè al giorno? Scopriamo quali sono le conseguenze per il nostro organismo.

Bere troppi caffè al giorno fa male all’organismo?

Molti evitano di bere caffè perché pensano che faccia male al nostro corpo. In realtà, bisogna capire che il caffè non fa male, ma bere troppi caffè al giorno sì. Per evitare quindi delle conseguenze importanti sul nostro stato di salute, bisognerebbe limitarsi a bere una o due tazze di caffè al giorno, in modo da sfruttare tutti i benefici della bevanda ed evitare così gli effetti indesiderati.

Bere troppi caffè al giorno: gli effetti sul nostro corpo

Bere troppi caffè al giorno provoca molti effetti indesiderati sull’organismo. In molti hanno l’abitudine di iniziare la giornata con la bevanda per avere le energie necessarie ma, se assunto troppo spesso, il caffè a lungo andare crea dipendenza e provoca stanchezza e mal di testa.

Un altro sintomo tipico del bere troppi caffè al giorno è l’ansia. Il caffè, infatti, aumenta il livello di vigilanza, non ci fa sentire la stanchezza e stimola il rilascio di adrenalina.

Dosi eccessive della bevanda amplificano questi effetti, causando così ansia e nervosismo.

Non solo, bere troppi caffè aumenta anche il rischio di malattie cardiovascolari e neurologiche, dato che la caffeina aumenta la pressione sanguigna. Per questo bere grandi quantità della bevanda è un rischio per tutti, ma in particolare per chi è sensibile alla caffeina o per chi soffre di pressione alta.

La caffeina, inoltre, aumenta il battito cardiaco e, nei casi più gravi, può causare anche fibrillazione atriale, risultando molto pericolosa.

Un altro effetto dell’abitudine di bere troppi caffè al giorno è sicuramente l’insonnia. La bevanda, infatti, aumenta il tempo necessario per addormentarsi, riducendo così le ore di sonno.

Ancora, chi beve troppi caffè al giorno spesso soffre di diarrea: la bevanda, infatti, stimola il rilascio di gastrina, un ormone prodotto dallo stomaco che accelera l’attività del colon.

Infine, chi beve troppi caffè tende a fare pipì più spesso e può soffrire anche di un peggioramento del reflusso gastroesofageo. Per questo il caffè è sconsigliato a ci soffre di acidità di stomaco.

Bere troppi caffè al giorno: come rimediare?

Per evitare di bere troppi caffè al giorno, si può ricorrere a delle bevande energetiche alternative, come il caffè d’orzo, ricco di antiossidanti e minerali, o il caffè deca, che contiene un quantitativo assai minore di caffeina.

Altre alternative valide sono il caffè al ginseng, gustoso, o il caffè al guaranà, dal sapore particolare e dolce.