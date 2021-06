Quando parliamo di β-carotene (beta carotene), si intende un pigmento organico appartenente alla famiglia dei carotenoidi, ovvero una classe di composti organici reperibili in piante, alghe, funghi e in alcune specie di batteri.

Il beta carotene è noto soprattutto per essere un precursore della Vitamina A, importante per la salute dell’organismo umano.

Si crede che esso sia contenuto solo nelle varietà di frutta e verdura alle quali conferisce il classico colore arancione tendente al rosso (come le carote) ma ciò non è vero: non tutta la frutta e verdura contenente beta carotene possiede il classico colore arancione, anzi il beta carotene è contenuto anche in moltissimi ortaggi a foglia verde.

Ad ogni modo è una sostanza che può apportare diversi benefici a tutto l’organismo oltre che un alleato per un abbronzatura perferta, vediamo quali.

Tutte le proprietà del beta carotene: benefici per vista, sistema immunitario e abbronzatura

Antiossidante: Il beta-carotene vanta proprietà antiossidanti, contrastando l’insorgere dei radicali liberi e lo stress ossidativo.

Fonte di vitamina A: fonte per eccellenza di vitamina A per vegetariani e vegani, in caso di necessità infatti il beta-carotene viene convertito dall’organismo in vitamina A.

Alleato della vista: permette di migliorarla nel caso di cecità notturna. Essendo precursore della vitamina A, il beta carotene favorisce la produzione di acido retinoico (molecola ottenuta da processi metabolici della vitamina A) che è essenziale per la crescita ed il differenziamento delle cellule; una carenza di vitamina A potrebbe inoltre causare una crescita anomala delle ossa, secchezza della cornea oculare e disturbi all’apparato riproduttivo.

Alleato del sistema immunitario: grazie alla sua azione di acrescimento dell numero di linfociti nel sangue, migliora la risposta del sistema immunitario contro gli attacchi ad opera degli agenti patogeni.

Ottimo per la salute della pelle: Il beta-carotene si deposita sulla pelle conferendole un aspetto dorato ed un colore più scuro molto simile all’abbronzatura solare, infatti viene spesso consigliato come integratore pro-abbronzatura (pur non trattandosi di un’abbronzatura vera e propria).

I benefici del beta carotene per un ottima abbronzatura

Il beta-carotene può prevenire le scottature solari nei soggetti con pelli sensibili ed un’alterata fotosensibilità ed è utile per chi cerca una ottima abbronzatura: si deposita infatti sulla pelle e, come tutti i carotenoidi, ha proprietà fotoprotettive, cioè protegge la cute dalla luce solare in eccesso e quindi riduce la sensibilità della pelle durante l’esposizione ai raggi solari.

Per conferire alla pelle una colorazione uniforme si consiglia di assumere una buona quota di beta carotene nel periodo estivo quando ci si espone al sole perché esso si accumula nella cute che appare di colore arancione come se fosse abbronzata. Tuttavia questo è un effetto indiretto in quanto il beta-carotene non interferisce con la produzione della melanina che viene prodotta con un meccanismo completamente diverso.

Ricordatevi comunque che il beta-carotene non è un filtro solare né una protezione dalle radiazioni UV.

Beta carotene: dove trovarlo per trarne benefici per l’abbronzatura

Per preparare la pelle ad un abbronzatura perfetta, è quindi utile introdurre nella nostra dieta il consumo di beta carotene, vediamo come:

lo si può trovare negli alimenti:

Patata dolce

Carote

Verdure a foglia verde scuro come gli spinaci

Lattuga romana

Zucca

Melone

Peperoni rossi (ma anche nei verdi e in quantità minore nei gialli)

Albicocche essiccate, pesche essiccate e prugne secche

Piselli

Broccoli

Sono buone fonti di beta carotene anche i cereali e gli oli. Al di fuori degli alimenti di origine vegetale, il beta carotene lo si trova solo nelle uova e del burro.

Il beta-carotene è oggi anche disponibile in commercio sotto forma di integratori alimentari: può essere sia sintetico, che derivato dall’olio di palma, dalle alghe o dai funghi.

Oltre ovviamente in moltissime creme solari.