La vitamina C, oltre ad essere molto importante per il nostro benessere fisico, è davvero un toccasana per la pelle. Scopriamo insieme tutti i benefici.

Vitamina C per la pelle: quali sono i benefici?

La vitamina C è davvero preziosa per la salute e la bellezza della nostra pelle.

Infatti, viene spesso utilizzata in ambito cosmetico per preparare sieri, maschere di bellezza e creme.

La vitamina C è nota soprattutto per le sue potenti proprietà antiossidanti, utili a contrastare l’invecchiamento cellulare e l’azione dei radicali liberi. Così facendo, non solo la sostanza previene la formazione delle rughe sul viso, ma protegge anche dal foto-invecchiamento causato dai raggi solari.

Tra i benefici per la pelle, vi è anche un’azione anti-macchie, utile a prevenire la formazione di chiazze sul viso, specie in estate.

Non solo, la vitamina C esercita anche un’interessante azione illuminante, facendoci apparire subito più giovani e fresche.

Vitamina C sulla pelle: gli utilizzi in cosmetica

Gli effetti benefici sulla pelle della vitamina C si moltiplicano se il prodotto viene applicato localmente sulla zona che si desidera trattare. Proprio per questo, la sostanza viene così tanto utilizzata in ambito cosmetico, anche se per vedere dei risultati, occorre aspettare almeno tre mesi.

Il prodotto che più di tutti è in grado di veicolare i principi attivi della vitamina C, facendola penetrare bene nell’epidermide è il siero. Quest’ultimo, infatti, è un prodotto concentrato e può essere utilizzato sia di giorno che di sera, ma anche prima della protezione solare, per ottenere uno scudo più forte contro i raggi UV.

Vitamina C: ulteriori benefici oltre la pelle

La vitamina C è una sostanza importante non solo per la salute e la bellezza della pelle, ma anche per il nostro organismo in generale.

Chiamata anche acido ascorbico, è presente in grandi quantità in frutta e verdura fresche, ed è indispensabile per l’organismo per sintetizzare il collagene che serve a rinforzare le ossa, la cartilagine, i muscoli, oltre a favorire l’assorbimento del ferro, dell’acido folico e della vitamina E.

Inoltre, bisogna tener presente che una carenza di vitamina C può indebolire il sistema immunitario ed esporci ai malanni di stagione, febbre, raffreddore e a malattie come lo scorbuto.