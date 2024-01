Billie Eilish popstar americana, icona della musica anni Duemila, ha conquistato il mondo della Gen Z e non solo. Ecco la sua skincare per una pelle al top.

Billie Eilish: la skincare post-spettacolo

Billie Eilish popstar americana di Los Angeles, 22 anni, ha già una carriera che sta decollando alla grande. Prima artista così giovane al primo posto della Hot Billboard, la prima della sua generazione a riuscirci, ha esordito anche come attrice in qualche film come Diario di una schiappa. Ai suoi 110 milioni di followers su Instagram la popstar della Gen Z ha rivelato a mezzo mondo la sua routine di bellezza post-spettacolo per avere una pelle al meglio.

Billie, che da poco ha ufficialmente fatto coming-out, dice che deve seguire sempre una routine di cura della pelle ogni sera, anche dopo ore passate sul palco. Per il suo benessere fisico ma anche motivo la Eilish appena scesa dal palco inizia la sua skincare con le salviette struccanti del suo marchio preferito, togliendosi i capelli dal viso con una fascia e un elastico. “Prendersi cura della propria pelle è così importante proprio come persona”, dice la star dei Millenials.

E’ stato suo fratello Finneas a svelarle alcuni segreti di bellezza e di cura della pelle dall’età di 12 anni, oltre a evitare glutine e latticini nella sua dieta. Allora la sua pelle ha subito una trasformazione dopo anni di acne, solo grazie ai prodotti giusti. A parte le salviette detergenti, il suo intero regime consiste in prodotti della collezione di de Sousa: una maschera, un gel detergente, due tonici e due creme idratanti, la seconda delle quali, in particolare la Cream Barrier, Eilish dice che le ha cambiato la vita.

Una volta completata la cura della pelle, spazzola via tutti i nodi tra i capelli prima di applicare Olaplex No.6 Bond Smoother sulle sue ciocche. La 22enne è diventata famosa anche per i suoi memorabili capelli sempre colorati, anche se ammette di sentirsi più se stessa con i capelli neri, più naturali.

In passato Eilish ha avuto problemi di acne e spesso ancora oggi continua a combattere con questo. Ecco perché la star ha iniziato a prendersi cura della propria pelle fin da piccola.

La skincare di Billie Eilish: beauty secrets

Billie Eilish, giovane cantautrice nota in tutto il mondo, e seguitissima sui social sia per le sue hit che per la sua personalità unica e originale, ha confessato i suoi problemi con l’acne sulla pelle. Grazie ai prodotti giusti e alla sua skincare routine, anche dopo i suoi spettacoli, Billie ha raccontato la sua routine. La sua truccatrice le ha consigliato Biba de Sousa, famosa visagista che realizza anche tutti i suoi prodotti.

Biba de Sousa Los Angeles The Onerta Cream Barrier è la crema che Billie dice “mi ha cambiato ancora una volta la vita”, perché non solo ha un buon profumo, è facile da stendere, deterge, purifica e rassoda. La sua pelle è anche al meglio perché ha eliminato il glutine a cui è intollerante e anche i latticini. La sua pelle la ringrazia e i risultati sono evidenti.