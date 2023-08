Lizzo, pseudonimo di Melissa Viviane Jefferson, è una famosissima cantante, rapper statunitense. 35 anni del Michigan, Stati Uniti Lizzo ha svelato la sua skincare routine per una pelle perfetta. Ecco i segreti di bellezza.

La skincare routine di Lizzo: tutti i segreti di bellezza della cantante

Lizzo la cantante e rapper statunitense, accusata in questi giorni di molestie sessuali e body shaming da parte delle sue ballerine in tour, oltre che un talento indiscusso nella musica ha anche un aspetto fisico molto apprezzato e soprattutto una bella pelle. Merito della sua skincare routine anche post concerti? Ecco cosa sappiamo dei suoi segreti di bellezza.

Lizzo ha appena rivelato i suoi prodotti preferiti per la cura della pelle post-concerto che annientano il trucco in un video TikTok. La cantante, che in passato ha definito la sua pelle “estremamente sensibile”, si affida al Green Clean Makeup Meltaway Balm di Farmacy come primo passo nella sua routine di rimozione del trucco.

E’ un best-seller per il marchio, che vanta 5.000 recensioni a cinque stelle e brillanti riconoscimenti su Amazon. Secondo il marchio, un barattolo viene venduto ogni 15 minuti. Farmacy Green Clean Makeup Meltaway è un balsamo detergente lenitivo e struccante per la pelle. Una piccola quantità di prodotto rimuove il fondotinta, la crema solare e il sudore, oltre ad altri detriti che ostruiscono i pori, in pochi istanti, senza togliere la pelle dall’umidità.

Per rimuovere il balsamo, Lizzo ha utilizzato una salvietta morbida, che si è passata sul viso, per rivelare la pelle pulita sottostante. “Un lato pulito, un lato trucco”, ha detto la rapper.

Lizzo in precedenza aveva condiviso con i suoi fan di essere andata da un dermatologo con il suo dilemma sulla pelle e aveva detto: “Devo davvero fare sul serio con la mia cura della pelle”. La cantante ha raccomandato la linea per la cura della pelle Sunday Riley. Quali prodotti in particolare? Tutti loro.

Per i Grammy del 2021, la rapper e cantante ha detto di aver utilizzato una serie di prodotti per la cura della pelle di Charlotte Tilbury per preparare la pelle. La formazione comprendeva Instant Magic Facial Dry Sheet Mask , Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir , Magic Eye Rescue Cream , Magic Cream Moisturizer e Charlotte’s Magic Lip Oil Crystal Elixir.

Lizzo e la sua skincare routine: cosa utilizza la cantante?

La cantante e rapper Lizzo continua ancora una volta a lanciare messaggi positivi e accettazione di se stessi e del proprio corpo e di come l’amore verso sé stessa non dipenda dall’approvazione degli altri, un credo di cui si è fatta portabandiera e che la rende follemente amata dal pubblico internazionale.

“Sono bellissima e sono sana. Penso di avere un corpo davvero hot. Sono una body icon”, ha dichiarato Lizzo che lo scorso anno è stata celebrata come una delle donne che hanno cambiato il mondo. Che ha trasformato a colpi di self-love, sbattendo sempre in faccia ai suoi detrattori la sua autostima e portando alto il vessillo delle ‘big grrrls’ come le definisce lei.

Vincitrice di numerosi premi tra cui quattro Grammy Awards, la sua carriera non è stata certo un colpo di fortuna, ma frutto di un percorso di impegno e dedizione.