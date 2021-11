La bronchite asmatica è una forma di bronchite caratterizzata dalla presenza di una infiammazione ai bronchi e anche dell’asma. Questo problema riguarda soprattutto gli adulti, ma può colpire anche i bambini. Vediamo quali sono i sintomi e i rimedi contro questo problema di sadute.

Sintomi della bronchite asmatica

I sintomi della bronchite asmatica sono molto simili a quelli della comune bronchite. In generale infatti sono presenti difficoltà a respirare, dolori e bruciori al petto e tosse persistente. Oltre a questi però tale tipologia di bronchite presenta anche un fischio o sibilo che si avverte in maniera più o meno significativa quando si respira.

Molto comune anche l’affanno e spesso i malati di bronchite asmatica appaiono pallidi e debilitati.

Anche la febbre e il naso chiuso spesso compaiono nelle persone che soffrono di questo problema.

Rimedi naturali contro la bronchite asmatica

I rimedi naturali contro la bronchite asmatica sono numerosi e permettono di migliorare la salute anche se, nei casi più gravi, sarà necessario assumere antibiotici.

Uno dei migliori rimedi risulta essere l‘aerosol. Questo infatti aiuta a fluidificare il muco e quindi espellerlo dovrebbe essere più semplice.

Molto benefico è anche il decotto di timo che, se bevuto ogni giorno, permette di migliorare lo stato di salute alleviando i sintomi causati da questo tipo di bronchite.

Inoltre, suggeriamo anche di bere delle tisane calde realizzate con erbe come l’echinacea.

Un alimento utile da aggiungere alla propria dieta è poi la cipolla.

Quando rivolgersi al medico in caso di bronchite asmatica

La bronchite asmatica è un problema che non deve essere sottovalutato. Nel caso in cui i sintomi non scompaiano nel giro di qualche giorno, è fondamentale rivolgersi al medico o al pediatra se la bronchite riguarda i bambini.

Nell’eventualità in cui i rimedi naturali non facciano l’effetto sperato, è necessario infatti assumere medicinali che verranno indicati dal medico.