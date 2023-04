Caduta dei capelli in primavera: come proteggerli con il miglior rimedio naturale

Per quanto la primavera sia una stagione piacevole, porta con sé anche alcune problematiche e difficoltà che riguardano la salute del capello. In questo periodo, si assiste a una maggiore caduta dei capelli a causa di alcuni fattori che incidono. Nei paragrafi a seguire, vediamo come proteggerli con l’aiuto di buone soluzioni naturali.

Caduta dei capelli in primavera

La primavera è sinonimo di diversi cambiamenti che possono rappresentare un problema. Così come l’epidermide ha bisogno di nuovi trattamenti, allo stesso modo i capelli vanno maggiormente protetti in questa fase che coincide anche con una caduta del cuoio capelluto, a causa del cambio stagionale che inevitabilmente influisce sulla chioma.

L’aumento delle ore di luce e il cambio di stagione, ma anche il passaggio dal freddo invernale alla primavera, hanno portato sicuramente a una caduta maggiore del capello. Secondo gli esperti, si tratta di una fase fisiologica dal momento che proprio le ore di luce vanno a stimolare gli ormoni che regolano il ciclo del pelo.

In questo periodo si assiste a una maggiore caduta dei capelli dal momento che vanno incontro a un processo di rinnovamento e di nuova crescita. Sicuramente è una fase che ha durata breve, ma che non va sottovalutata perché molto probabilmente può anche essere un segnale di allarme in modo da agire tempestivamente e trattare così il problema.

Con l’arrivo delle giornate calde e luminose si assiste a un cambiamento che coincide con un maggiore diradamento della chioma. I motivi non sono soltanto fisiologici, ma anche dovuti ad altri fattori come lo stress, l’ansia, compreso una alimentazione non adeguata e uno stile di vita sregolato o semplicemente dipende da motivi ormonali.

Caduta dei capelli in primavera: cosa fare

Per evitare che la caduta dei capelli in primavera sia maggiore rispetto al solito, bisogna cercare di adottare delle tecniche che possano sicuramente aiutare in modo da impedire che ciò accada. Considerando che una dieta squilibrata è uno dei fattori del diradamento del capello, cominciare o seguire la giusta alimentazione può sicuramente contribuire al benessere della chioma.

Una alimentazione ricca di vitamine, come la B, C ed E, insieme a sali minerali come lo zinco sono un ottimo stimolo per la crescita del capello. Giocano un ruolo importante nel ciclo pilifero, per cui in tavola non possono mancare le proteine derivanti dalla carne, pesce, uova, latticini, ma anche cereali integrali, legumi, noci e verdure a foglia verde.

Molto importante, per frenare la caduta dei capelli, il tipo di lavaggio e lo styling. In tal caso, si consiglia uno shampoo indicato per la tipologia del proprio capello, da applicare e massaggiare molto bene sui polpastrelli per poi passare al risciacquo con acqua non troppo calda in una detersione delicata che prevede anche l’uso del balsamo.

Si consiglia poi l’uso di maschere idratanti e ristrutturanti da fare almeno due volte al mese in modo da idratare la cute in profondità. Durante il periodo primaverile, sarebbe bene optare per shampoo e lozioni che siano a base di principi attivi che contribuiscono a rinforzare la crescita del capello. I lavaggi non devono essere troppo frequenti e due volte a settimana è la giusta modalità.

Caduta dei capelli in primavera: soluzione naturale

