Caduta dei capelli in primavera: come prevenirla naturalmente

La caduta dei capelli in primavera è un fenomeno tipicamente femminile, temporaneo e fisiologico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché si verifica, come fermarlo e su quali soluzioni naturali fare affidamento per capelli più sani e più belli.

Caduta dei capelli in primavera

La caduta dei capelli è, generalmente, un problema tipicamente maschile, ma le ricerche condotte negli anni sono giunte alla conclusione che, invece, la caduta dei capelli legata al cambio di stagione sia un fenomeno tipicamente femminile. Nonostante questo evento desti preoccupazione, in ogni caso, la caduta dei capelli in primavera, legata al cambio di stagione, è un fenomeno temporaneo e fisiologico.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché la caduta dei capelli in primavera è un fenomeno tipicamente femminile, quali sono le cause più comuni, come fermare questo evento ed, eventualmente, come prevenirlo attraverso una cura costante e corretta dei propri capelli.

Caduta dei capelli in primavera: consigli

Il passaggio dall’inverno alla primavera non segna soltanto il cambio del guardaroba o la comparsa delle allergie di stagione, ma anche la caduta dei capelli, soprattutto per le donne. In effetti, un po’ come succede con le allergie di stagione, il cambio della temperatura provoca allo scalpo e ai follicoli piliferi un certo stress, che si traduce in un assottigliamento o diradamento dei capelli, ma anche ad una caduta vera e propria che, in alcuni casi, può, persino, essere accentuata.

Si stima che, ogni mese, si perdano tra gli ottanta e i cento capelli al giorno. Con il cambio di stagione, tuttavia, la perdita inizia ad essere più consistente. Con il passare delle settimane, però, questo fenomeno cesserà, la caduta tornerà a livelli giornalieri regolari e i capelli torneranno a crescere più forti e più belli di prima.

Caduta dei capelli in primavera: miglior rimedio

Sebbene la caduta dei capelli in primavera, tipica della stagione, sia salutare, è fondamentale prendersene cura così da evitare che il fenomeno diventi permanente e, dunque, una reale causa di preoccupazione. Fortunatamente, al giorno d’oggi, prendersi cura dei propri capelli è molto più semplice rispetto al passato perché il mercato propone soluzioni diverse, per scopi diversi.

Foltina Plus è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per prevenire e fermare la caduta dei capelli in primavera, prima di tutto, perché è ricca di ingredienti naturali al 100%, ovvero, di ingredienti estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente così da preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, perché agisce direttamente sul bulbo pilifero, spento e danneggiato, senza interferire con lo stato di salute complessivo dell’organismo, come accade, solitamente, con altre soluzioni di origine chimica e più aggressive.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.