Cimici dei letti: cosa sono e come allontanarle

In questo periodo, carico di weekend lunghi e di viaggi per molti vacanzieri, è bene prestare attenzione ai propri bagagli e valigie perché potrebbero insinuarsi le cimici dei letti, insetti molto piccoli che amano soggiornare nelle stanze di albergo. Scopriamo come tenerle alla larga ed evitare la loro presenza in casa.

Cimici dei letti

Sono insetti molo piccoli che si chiamano cimici dei letti proprio perché tendono ad annidarsi in questa zona della stanza e depositarsi in cuscini, materassi, ma anche i muri oppure i tessuti come le lenzuola o le coperte. Sono visibili a occhio nudo e possono pungere con segni di colore rosso che compaiono su braccia e gambe, molto simili alle punture delle zanzare.

I morsi di questi insetti tendono ad avere una distribuzione lineare dal momento che, a differenza delle zanzare, tendono a cibarsi di sangue più volte in diversi punti. I segni e morsi di questi parassiti possono comparire a distanza di pochi minuti o anche di alcune ore e scompaiono nel giro di una ventina di giorni.

Si distinguono dalla classica cimice verde o asiatica, perché le cimici dei letti si presentano in un colore rossastro e si cibano di sangue umano. Tendono ad agire nelle camere da letto perché attratti dall’anidride carbonica che si esala quando si dorme. Agiscono soprattutto durante la notte e nella giornata è alquanto raro vederle.

Sono particolarmente attirate dall’odore che emana la pelle umana durante il momento del sonno. Proliferano in luoghi dove la temperatura parte da un minimo di 15° a raggiungere un massimo di 37. Attaccano chiunque e il letto è il loro rifugio ideale dove si annidano tra i materassi, le reti o le doghe per poi agire durante il riposo notturno.

Cimici dei letti: come comportarsi

Per evitare una invasione delle cimici dei letti, si consiglia di agire in modo tempestivo in modo da affrontare il problema rapidamente. Bisogna ispezionare attentamente mobili, vestiti, ma anche scatoloni e cuscini di seconda mano dal momento che questi insetti possono essere qui presenti e anche passare da una valigia o bagaglio all’altro.

È bene andare per gradi in modo da capire come comportarsi e agire in presenza di questi insetti. A dispetto del nome, non vivono soltanto nei letti, ma anche tra gli scatoloni oppure nel cesto della biancheria. Per questa ragione, è bene fare un po’ di ordine in casa magari mettendo i vestiti o peluche in contenitori ben sigillati.

Si consiglia anche di aspirare il letto, le doghe e la testiera in modo da tenere tutto pulito ed evitare la presenza delle cimici dei letti che sono alquanto fastidiose e noiose da tollerare. Ci sono poi una serie di rimedi e soluzioni casalinghe fai da te che possono aiutare ad allontanarle rapidamente evitando così che possano invadere la casa e il letto.

Alcuni rimedi come il bicarbonato di sodio o l’aceto da spruzzare in alcune zone permette di evitarne l’ingresso. Ci sono poi soluzioni come Ecopest Home che evita a questi parassiti di avvicinarsi alla casa e impedire così di pungere e lasciare segni sulle gambe o braccia, le aree maggiormente esposte.

Cimici dei letti: miglior repellente naturale

Allontanare ed evitare l’ingresso delle cimici dei letti in casa può essere molto facile grazie a rimedi e soluzioni convenienti. Il rimedio migliore è Ecopest Home, un dispositivo efficace, ma anche duratura nel tempo, a differenza dei rimedi naturali che possono non garantire i giusti risultati, almeno nel lungo periodo. Un repellente innovativo e tecnologico che è una opzione ai veleni, dannosi e nocivi.

Una soluzione tecnologica che, sfruttando la doppia interferenza magnetica e gli ultrasuoni che risultano essere impercettibili all’orecchio umano, permette di allontanare questi parassiti da casa, non causando danni agli esseri umani o animali domestici. In questo modo si ha la certezza di un ambiente ospitale e accogliente.

Ecopest Home è una soluzione indicata anche dai consumatori dal momento che permette di liberarsi, non solo delle cimici dei letti, ma anche di altri insetti che, in questo periodo dell’anno, giungono nelle case, come le mosche, le zanzare, le vespe e i roditori. Agisce grazie a una copertura di circa 250 metri quadrati e a una protezione h24 7 giorni su 7.

Un repellente che è inodore, silenzioso, quindi non disturba ed ecologico. Inoltre, risulta molto facile da usare dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa di corrente.

