Caduta stagionale dei capelli: consigli e rimedi naturali

La caduta stagionale dei capelli è una condizione fisiologica e temporanea, che interessa uomini e donne di tutte le età, che però va affrontata e gestita al fine di limitare i danni. Vediamo insieme i dettagli.

Caduta stagionale dei capelli

Ogni stagione porta con sé sfide previste e sfide inimmaginabili e, così, abbiamo imparato ad accettare ogni sfida, gestendola nel miglior modo possibile e, in alcuni casi, quando la situazione lo consente, persino prevenirla. Così, se le stagioni più fredde sono quelle che ci portano a combattere contro la pelle secca, quelle più miti, come la primavera, a combattere contro le allergie di stagione, l’estate e l’autunno ci costringono a fare i conti con la caduta dei capelli, una condizione fisiologica e stagionale, per l’appunto, della quale non se ne parla mai abbastanza. E pure, limitare i danni è possibile.

La caduta stagionale dei capelli interessa sia gli uomini che le donne, indipendentemente dall’età o la stadio di vita che stanno attraversando. Ancora oggi, è difficile capire perché questo succeda, ma dei passi avanti, comunque, sono stati fatti, dato che si può contare su una serie di rimedi e soluzioni grazie ai quali arrestare o limitare i danni che derivano dalla caduta dei capelli.

Caduta stagionale dei capelli: consigli

La caduta stagionale dei capelli è temporanea e, vedere qualche ciocca di capelli sulla spazzola o nella doccia, non dovrebbe preoccupare, anche perché ad ogni ciclo di caduta segue un ciclo di ricrescita. Tuttavia, sebbene questa forma di caduta sia temporanea e fisiologica, il nostro consiglio è quello di intervenire per limitare i danni.

Esistono diversi accorgimenti che si possono adottare regolarmente per limitare i danni di una caduta stagionale dei capelli. Prima di tutto, dovreste modificare il vostro regime alimentare, se questo non è propriamente salutare. Un’alimentazione ricca di proteine, sali minerali e vitamine aiuterà ad avere capelli più sani e più forti e una ricrescita più rapida e voluminosa.

Tenere sotto controllo lo stress è fondamentale sempre, ma lo è, soprattutto, quando è in corso una caduta stagionale dei capelli. Lo stress favorisce, da parte dell’organismo, il rilascio di un ormone chiamato cortisolo. Quest’ormone, a sua volta, è responsabile del rilascio di un altro ormone, il testosterone. Il diidrotestosterone, che è un sottotipo di testosterone, se prodotto in modo eccessivo dall’organismo, può essere responsabile della caduta dei capelli.

Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di imparare le tecniche specifiche di lavaggio e styling dei capelli. Non tutti i prodotti presenti in commercio sono adatti a tutti i tipi di capelli e, con la maggior parte che è di natura chimica, la situazione non può che peggiorare.

Caduta stagionale dei capelli: miglior rimedio naturale

Se nonostante questi accorgimenti doveste notare che la caduta stagione dei capelli sia copiosa e non accenna ad arrestarsi, allora, il nostro consiglio è quello di affidarvi a Foltina Plus, una lozione in spray anticaduta, biologica e naturale, grazie alla quale, da un lato, prevenire la caduta dei capelli, dall’altra, arrestarla e limitare i danni.

Rispetto ad altre soluzioni presenti in commercio, Foltina Plus si compone di ingredienti e principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, al fine di preservarne proprietà e purezza.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

