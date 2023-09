Kasia Smutniak, attrice ed ex modella polacca, amata da milioni di italiani per il suo talento e indiscussa bellezza acqua e sapone, ha svelato i suoi segreti di skincare. Ecco la beauty routine di Kasia Smutniak.

Kasia Smutniak rivela i suoi segreti beauty: la skincare routine dell’attrice

L’attrice polacca Kasia Smutniak, bellezza semplice acqua e sapone, ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia 2023 con un bellissimo look maschile e ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Ma come fa la Smutniak, 44 anni e mamma di Sophie, a essere sempre cosi impeccabile?

Kasia ha condiviso alcuni dei suoi segreti di bellezza con i suoi follower, e ha raccontato in un’intervista in cosa consiste la sua beauty routine. L’attrice 44enne dimostra una decina di anni in meno rispetto alla sua età anagrafica, tanto da potersi serenamente permettere foto e selfie struccata.

Zero rughe e incarnato radioso, l’attrice polacca cattura l’attenzione per la sua bellezza age free. Al giro di boa dei 40 anni, molte donne entrano in crisi poiché la pelle inevitabilmente appare meno levigata, con qualche ruga in più, ed è qui che bisogna dedicarsi alla propria beauty routine, a partire dai tre fondamentali step di detersione, idratazione e protezione dai raggi solari, sempre utilizzando cosmetici di qualità, come fa Kasia.

La skin routine della 44enne passa necessariamente per una detersione e idratazione quotidiana molto scrupolosa, scegliendo attivi stimolanti del collagene e dell’elastina, includendo nella propria routine un paio di trattamenti professionali al mese.

Se non amate i ritocchini come appare la Smutniak, esiste il trattamento Skin Perfection che prevede una fase di microdermoabrasione del viso, per poi passare alla veicolazione di un siero personalizzato.

Il macchinario utilizzato per il trattamento permette di lavorare tutti gli strati del tessuto cutaneo, partendo dall’epidermide, attraversando il derma e stimolando anche i fasci muscolari. In questo modo si ottiene un effetto di tonificazione e lifting delle zone rilassate.

Kasia Smutniak e la beauty routine: segreti di bellezza

Come visto, l’attrice e modella Kasia Smutniak, naturalizzata ormai italiana da anni, approfondisce la sua skincare routine per una pelle luminosa da quando ha superato i 40anta. La protagonista di Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek cura molto anche il suo hair look anche se è sempre molto semplice.

L’attrice spesso viene immortalata con un raccolto con le onde che scendono da un lato ammorbidisce i lineamenti del volto.

La Smutniak predilige un nude look, con un incarnato sempre molto luminoso e uniforme. Il suo è un viso perfetto valorizzato da un make up che ne mette in evidenza i tratti e l’espressione, senza mai esagerare.

Le sue sopracciglia sono folte e ben pettinate, nel trend di stagione e di un tono più scuro rispetto al colore dei suoi capelli.