Dieta detox di settembre: come rimettersi in forma dopo l’estate

La dieta detox di settembre nasce con l’obiettivo di depurare e purificare l’organismo, al fine di consentire il recupero del peso forma che, a causa delle vacanze estive, ha subito qualche cambiamento. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare.

Dieta detox di settembre

Mettere su un po’ di peso, durante le vacanze estive, è fisiologico per la maggior parte delle persone, un po’ perché ci si allena di meno o non ci si allena affatto, un po’ perché si mangia sempre con ritardo rispetto al solito e un po’ perché capita, spesso e volentieri, di mangiare cibi già pronti che, oltre a far ingrassare, sono un danno per la salute, soprattutto se consumati come consuetudine.

La dieta detox di settembre nasce con l’obiettivo di depurare e purificare l’organismo, sfruttando gli alimenti tipicamente estivi, presenti anche in questo mese, e quelli tipici dell’autunno che, tra non molto, vedremo primeggiare sulle nostre tavole.

Dieta detox di settembre: consigli

Sebbene la dieta detox di settembre non possa essere considerata una dieta estrema, comunque, resta importante seguire le sue regole per poter, poi, vedere, di fatto, dei risultati. Il suo principio base è lo stesso di ogni altra dieta salutare, ovvero, una dieta progettata con lo scopo non solo di favorire la perdita di peso, ma anche e, soprattutto, di preservare il proprio benessere psicofisico.

Per recuperare il peso forma, dunque, a settembre, come in ogni altro periodo dell’anno, si dovrebbe privilegiare il cibo fresco e genuino, limitare, se non abolire del tutto i cibi pronti, e seguire un regime alimentare il più variegato possibile.

In generale, secondo la dieta detox di settembre, oltre a prediligere gli alimenti freschi e genuini, sempre e comunque, dovremmo limitare il consumo di carne rossa ad almeno una volta alla settimana, consumare i grassi buoni, il pollame e il pesce con moderazione, aumentare il consumo dei cereali, quello di ortaggi e carboidrati complessi e limitare quello dei carboidrati semplici.

Un discorso a parte è quello relativo alla frutta e la verdura che, secondo le ultime indagini, è consumata sempre meno dalla popolazione italiana. Questi due alimenti sono ricchi di acqua e di fibre, pertanto, non solo depurano e purificano l’organismo, ma contribuiscono anche a mantenerlo idratato e a prolungare il senso di sazietà, anche al fine di spegnere, definitivamente, il senso di fame.

