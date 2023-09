Dieta del rientro: come recuperare il peso forma a settembre

La dieta del rientro si propone come obiettivo la perdita di peso e il recupero completo del peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta del rientro, come seguirla correttamente e quali sono i suoi benefici.

Dieta del rientro

Durante l’estate capita di mettere su qualche chilo e perdere quel peso forma recuperato, appena prima delle vacanze, grazie ad un allenamento intensivo e una corretta alimentazione. Questa è una condizione molto comune, che si verifica, addirittura, molto più spesso di quanto non si immagini, proprio perché è fisiologica. Il relax, da un lato, il mangiare fuori casa e ad orari non di consuetudine, dall’altro, oltre, ovviamente, alla mancanza di un esercizio fisico regolare, sono fattori che contribuiscono allo sviluppo di una simile situazione.

La dieta del rientro nasce con l’obiettivo di favorire la perdita di peso e il recupero totale del peso forma attraverso il ripristino delle abitudini corrette, le stesse che si avevano prima delle vacanze estive. Scopriamo, dunque, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta del rientro, come seguirla correttamente e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta del rientro: come funziona

Quando situazioni temporanee portano ad una temporanea oscillazione di peso, erroneamente, la maggior parte delle persone crede di poter rimediare seguendo una dieta rigida e, magari, dedicandosi ad una qualche forma di allenamento intensivo. Posto che, di fatto, l’allenamento fisico è fondamentale, la dieta, d’altro canto, merita un discorso a parte.

Le diete rigide sono efficaci, ma hanno benefici limitati, che cessano di esistere nel momento in cui la dieta termina. Una dieta salutare, come la dieta del rientro, invece, che si basa su un tipo di alimentazione flessibile, purché gli alimenti preferiti siano freschi e genuini, porta a benefici immediati, che si stabilizzano anche nel corso del tempo.

Settembre è il mese di passaggio tra l’estate e l’autunno e, fortunatamente, al fine di perdere peso e recuperare il peso forma, si può fare affidamento sia sugli alimenti tipici della stagione estiva, ancora reperibili, che su quelli tipicamente autunnali che, molto presto, vedremo sulle nostre tavole.

La dieta del rientro, in sostanza, non impone cosa mangiare, ma consiglia di seguire un’alimentazione variegata, che predilige il consumo quotidiano di frutta e verdura, quello regolare di ortaggi, cereali e carboidrati complessi, quello limitato di carne rossa, moderato di pesce e pollame, regolare di latticini e, più nello specifico, di grassi buoni.

